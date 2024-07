Elhunyt Richard Simmons: a fitneszguru 76 éves volt

A hatóságok Richard Simmons házvezetőnőjének hívása után, 10 óra körül vonultak ki az aerobik edző otthonához. Külföldi lapok arról számoltak be, hogy az idegenkezűséget kizárták, egyelőre nem bűncselekményként vizsgálják a halálát.

Richard Simmons halála: a rendőrség július 13-án délelőtt volnult ki a fitneszguru házához

Forrás: Getty Images

A fitneszguru halála egész Amerikát lesújtotta, hiszen a héten még aktív volt a közösségi médiában. Simmons egy gyerekkori fotót posztolt magáról, majd megköszönte a rajongók születésnapi jókívánságait.

„A születésnapok ünneplése — A születésnapi tortákat és gyertyákat az egyiptomiak, görögök és rómaiak alkották meg. Később valaki azt mondta, hogy vigyünk ajándékot a születésnaposnak... ez jó ötlet volt. 1893-ban két nővér, Patty Hill és Mildred J. Hill megírta a Happy Birthday to you című dalt. Ha a dalt lejátszották a tv-ben, rádióban vagy filmekben, ezek a testvérek jogdíjat szedtek. Most már közkincs" - írta Simmons egy hosszú, nyilvános Facebook-bejegyzésben július 12-én, pénteken.

Richard Simmons bőrrákkal küzdött

Forrás: Getty Images

Az egykori aerobikoktató a továbbiakban elmesélte a rajongóknak, hogyan ünnepelte a születésnapját kisgyerekként, majd arról is megemlékezett, micsoda tortakölteményekkel kezdveskedtek neki az elmúlt években: „Amikor a Slimmonsban tanítottam, a születésnapomon különleges tortákat készítettek nekem. Az egyik egy lapos torta volt, amire rá volt festve a képem, a másik egyik egy Barbie baba volt, az ő ruhája volt a torta, mint ahogy az a torta is, aminek a tetején egy nagy diszkógömb volt. Az is a születésnapomon volt, amikor a Groovin in the House-t vettük fel... az egy háromdimenziós, három láb magas torta volt, az egyik dalmatámat formálta... sírtam.”

Üzenetét így zárta: „Nagyon sokan küldtetek nekem születésnapi jókívánságokat a Facebookon és más platformokon. Ezt nagyon nagyra értékelem."

Richard Simmons megváltoztatta a fitneszről alkotott képet

Simmons a '70-es és '80-as években vált híressé a fitneszről alkotott eltérő felfogásával. A New Orleans-i születésű férfi gyerekkorában túlsúlyos volt, de miután a '70-es években Los Angelesbe költözött, rátalált a fitneszre. Amikor észrevette, hogy az edzőtermekbe olyan emberek járnak, akik már eleve fittek, Simmons úgy döntött, más utat választ. Olyan edzőtermeket kezdett létrehozni, amelyek célja az volt, hogy segítsen azoknak, akik a fogyással és a súlyuk megtartásával küzdenek. A következő évtizedekben Simmons gyakran szerepelt a tévében is. 2014-ben visszavonult a nyilvánosságtól. Március elején Simmons az X-en jelentette be, hogy bőrrákot diagnosztizáltak nála, és kihasználta az alkalmat, hogy arra buzdítsa a rajongókat, hogy keressék fel az orvosukat, ha bármi szokatlant észlelnek a testükön. Március 20-án azonban Simmons jó hírek szolgált a diagnózisával kapcsolatban.