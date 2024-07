Újabb kínos eset az olimpiai nyitóünnepségen: Serena Williams férjét esernyőtartónak nevezték

Serena Williams és férje, Alexis Ohanian, valamint idősebb lányuk is ott voltak a párizsi olimpa nyitóünnepségén. A sportolónő férjét azonban nem ismerték fel a kommentátorok: Alexis Ohaniant tévesen Serena esernyőtartójának nevezték.

Serena Williams és férje, Alexis Ohanian

Forrás: Getty Images

"[Williams] hihetetlenül jól néz ki. Pont mögöttük van valaki, aki esernyőt tart" - jegyezte meg Laura Woods brit sportriporter."Ez az a szint, amire az ember törekszik. Hogy egy esernyőtartó álljon mögötte." Természetesen Serena Williams rajongóinak feltűnt a baki, és különböző internetes fórumokon hívták fel a figyelmet a tévedésre. Serena Williams férje, Alexis Ohanian ugyan nem számít sztárnak, az üzleti világban igen nagy neve van: ő volt a Reddit társalapítója.

Serena Williams az olimpián

Forrás: Northfoto

"Nem tudok túllépni a kommentátoron, aki Alexis Ohanianra Serena Williams személyes esernyőtartójaként hivatkozott; tényleg nem hiszem, hogy viccelt" - írta egy felhasználó az X-en (egykori Twitter).

Serena Williams és Alexis Ohanian 2015 májusában találkoztak először Rómában. Williams egy teniszversenyen vett részt, Ohanian pedig üzleti úton volt. Az első találkozásuk egy szállodában történt, ahol véletlenül egymás mellett ültek a reggeliző asztalnál.

Két évvel később, 2016 decemberében, Ohanian megkérte Williams kezét ugyanabban a római szállodában, ahol először találkoztak.

Williams az Instagramon jelentette be az eljegyzésüket egy aranyos rajzolt képpel, melyen az látható, hogy Ohanian letérdel és gyűrűt nyújt át neki. Serena Williams és Alexis Ohanian 2017. november 16-án New Orleansban tartották esküvőjüket. Az esküvői vendéglistán sok híres ember szerepelt, köztük Beyoncé, Kim Kardashian és Anna Wintour. A nagy nap témája a "Szépség és a Szörnyeteg" volt, és az eseményről készült fotók széles körben elterjedtek a médiában, nem beszélve az esküvői ruhájáról, ami lenyűgöző volt és nem mellesleg elképesztően drága, mivel a hírek szerint 1 milliárdnál is többet költött rá a teniszcsillag.