"Örökké hiányozni fogsz" — elhunyt nevelt lánya emléke előtt tiszteleg Slash

A szívem örökre összetört, örökké hiányozni fogsz, és úgy emlékszem majd rád, mint a boldogság, nevetés, kreativitás és szépség jelzőfényére, aki mindig is voltál és még most is vagy. A legfényesebb fény oly sokak életében, akik annyira szerettek téged. Vigaszt találok abban a reményben, hogy most már békére leltél. Örökké szeretni foglak