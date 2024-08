125 éve született a különc rendezőzseni Alfred Hitchcock, aki csak a nőktől, a rendőröktől és a tojásoktól félt

Zöldségesdinasztia sarjaként született

1899. augusztus 13-án egy félig angol, félig ír családban jött világra, és szigorú katolikus neveltetésben részesült, a jezsuitákhoz járt iskolába. A szülei egy londoni zöldségesüzletet vezettek, de már a nagyapja is zöldségesként dolgozott. A Téboly című filmjében ezért is tudta olyan élethűen megidézni ezt a világot.

Alfred Hitchcock a világ legszebb nőit csak tisztes távolból figyelte.

Rajzolóként indult a filmes karrierje

Mérnöknek készült, és technikai munkatársként került be a filmszakmába is. Az 1920-as évek elején főcímeket és szöveges inzerteket kezdett el rajzolni némafilmek számára, majd egy rendező betegsége adott neki lehetőséget arra, hogy kipróbálja magát kreatív munkakörben is.

Már a sziluettjét mindenki felismerte

Egész életében küzdött a túlsúllyal, a legkövérebb időszakában 150 kilót is nyomott. A pocakos-kopasz sziluettje, kiegészülve a mindig úriember öltözködésével (fekete öltöny és nyakkendő a forgatásokon és a magánéletben is) a védjegyévé, egyfajta popkulturális jelenséggé vált.

Egyetlen nő volt az életében

Vélhetően az előnytelen külseje is közrejátszott abban, hogy meglehetősen gátlásos volt a nőkkel szemben. Az életrajzírói egyetlen nőről tudnak, akihez közeli szerelmi kapcsolat fűzte: a húszas éveiben megismert felesége, Alma a haláláig a társa volt. Egyetlen gyermekük született: Patricia Hitchcock színésznői pályára lépett, és a papa néhány filmjében (Idegenek a vonaton, Psycho) is alakított mellékszerepeket.

Rengeteg múzsa volt a rendezői életében

A magánéleti puritánságot a filmkészítői munkásságában ellensúlyozta. A világ legszebb színésznőivel forgatott, akik között mindig megvolt az aktuális múzsája. A monacói hercegnővé váló Grace Kellyt többször próbálta visszacsábítani a trón mellől a kamerák elé. Az Angliában készült filmjeiben jórészt barna hajú színésznőket szerepeltetett, Hollywoodba költözve tért át a jellegzetes „Hitchcock-szőke” hősnőkre.

Őt magát is láthatod minden híres filmjében

Szinte minden általa rendezett filmben feltűnt maga is a mozivásznon, de mivel nem tört színészi babérokra, csak villanásnyi, úgy nevezett ’kameószerepek’ erejéig. Ahol a körülmények ezt látszólag lehetetlenné tették, még ott is megoldotta: a végig tengeren játszódó Mentőcsónakban egy újság hirdetésében láthatjuk; az egyetlen szobában lezajló A kötélben pedig az ablakon át egy utcai neon mutatja a sziluettjét.