Halle Berry nem kevés sérülést szerzett a pályája során: „Háromszor ütöttek ki"

Halle Berry a legújabb filmje, The Union kapcsán adott interjút Mark Wahlberg társaságában, amely során többek között arról is szó esett, hogy milyen sérüléseket szereztek színészként az elmúlt évtizedekben.

Halle Berry és Mark Walhberg felsorolták azokat a sérüléseket, amelyeket a forgatások során szereztek

Forrás: WireImage/Los Angeles Premiere Of Netflix's "The Union" - Arrivals

Halle Berry több sérülést szerzett a karrierje során

A 57 éves színésznő elárulta, hogy a karrierje során különböző harcművészeti ágakat sajátított el, ide tartozik a brazil jiu-jitsu, a muay thai, a kickbox, a taekwondo, valamint a 2004-es Macskanő című film kedvéért capoeirát is tanult. Mark Wahlberg nevetve mesélt arról, hogy neki balettozni és tangózni is meg kellett tanulnia egy szerep kedvéért, amit "a legrosszabbnak" nevezett. Erre reagálva Berry megjegyezte, hogy őt "háromszor ütötték ki" a forgatások során. Az Oscar-díjas Berry részletesen mesélt a sérüléseiről is, amelyeket a forgatások során szerzett: eltört már a karja, öt bordája, (kettő a 2021-es Bruised című rendezői debütálása közben, három pedig a 2019-es John Wick: 3. felvonás forgatásán) a farokcsontja, két lábujja és az egyik középső ujja. Wahlberg hozzátette, hogy neki meniszkusz szakadása és vállsérülése volt, és tréfásan megjegyezte, hogy "az egója is többször megsérült."

A színésznő továbbá elmesélte, hogy a 2012-es Dark Tide című filmben két és fél percig kellett visszatartani a lélegzetét, ami "örökkévalóságnak" tűnt számára. Az X-Men filmekben alakított Storm szerepe sem volt kevésbé kihívásos. Berry visszaemlékezett arra, milyen nehéz volt a levegőben felfüggesztve lógni: „Olyan érzés volt, mintha a fickó elment volna ebédelni. Olyan sokáig voltam fent” mondta, hozzátéve: „Kopogtattam is, hogy 'Helló? Valaki?"

Halle Berry és Mark Walhberg legújabb közös filmje augusztus 16-tól látható a Netflixen.