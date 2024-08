Harry és Meghan újabb csúsztatása: mégsem volt olyan kényelmetlen az angliai életük

A sussexi hercegi pár 2020 júniusa óta él az Egyesült Államokban, Montecitóban. Mielőtt Kaliforniába tették volna át a székhelyüket, Harry és Meghan a windsori Frogmore Cottage-ban éltek, ahová 2019-ben, a 2018-as esküvőjüket követően költöztek be. A hercegi pár annak ellenére, hogy már nem éltek ott három éve, csak 2023 elején költözött ki egykori angliai otthonából.

Harry és Meghan

Forrás: Northfoto

Harry és Meghan angliai otthona a királyi család ingatlanjai közül a másodosztályúak közé tartozik, de...

A Frogmore Cottage, ahol egy rövid ideig Harry unokatestvére, Eugenie hercegnő és férje, Jack Brooksbank éltek legidősebb fiukkal, minden bizonnyal messze elmaradt a jelenlegi kaliforniai otthonuktól. A királyi ingatlanportfólió egy szerényebb darabjaként tartják számon, ám az öt hálószobás rezidencia lenyűgöző kerttel büszkélkedhet, amely a ház méretét tekintve meglepően hatalmas.

A Harry és Meghan című dokumentumfilmben fel is tűnik a kert egy-egy jelenet erejéig, ahogy a ház belső berendezése is. A hatalmas pázsiton játszik Harry a kutyáival, a kertet magas fák veszik körül, hogy védjék a hercegi pár, és az aktuálisan ott lakók magánéletét. A ház hatalmas, minimál stílusú konyháját is láthatták a nézők, középen egy kimondottan nagy méretű konyhaszigettel.

A ház 1860-ban épült, és azon a birtokon áll, ahol a Frogmore mauzóleumok és a királyi temetkezési terület található, ahol Viktória királynő, Albert herceg és VIII. Edward végső nyughelye van. Az otthon III. György király feleségének, Mecklenburg-Strelitz-i Saroltának volt a menedéke. Meghan és Harry nem sokkal első gyermekük, Archie herceg születése előtt költöztek ide. A szomszédos Frogmore ház szolgáltatta a hátteret az eljegyzési fotózásukhoz és az egyik esküvői fogadásukhoz is. Ám ami Sarolta királynénak megfelelt, az nem volt elég jó Harry hercegnek és Meghan hercegnének. Pedig sokat költöttek a ház felújítására: a mennyezeti gerendák, a padlógerendák, a fűtés, a gáz, az elektromos rendszerek és a vízvezetékek cseréje, valamint egyéb felújítások 2,4 millió fontot tettek ki, amelyet az adófizetők pénzéből fizettek ki.