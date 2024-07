Harry bizalmasa elárulta, pontosan miért nem tér vissza a herceg Nagy-Britanniába

Harry elvesztette a biztonságával kapcsolatos ügyet a bíróságon, és most érzelmi zsarolással próbálja elérni, amit akar. Cinikusan azzal fenyegetőzik, hogy Archie és Lilibet soha többé nem találkozhatnak a nagyapjukkal, ha a király nem áll mellé a kormánnyal szemben. Az az elképzelés, hogy a biztonsági erők hagyják, hogy a sussexieket és gyermekeiket brit földön megtámadja egy savval dobálózó vagy késsel hadonászó őrült, abszurd, és ezt Harry is tudja. Ezt csak nyomásgyakorlásra használja, hogy visszatartsa a gyerekeit a nagyapjuktól, és ez több mint megvetendő. Károlyt súlyos rákbetegséggel kezelik, így még ha találna is rá időt, nem repülhet csak úgy egy pillanat alatt Los Angelesbe, ahogy Harry képes a másik irányba.