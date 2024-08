Katy Perry és Orlando Bloom hajmeresztő mutatványa: ejtőernyő nélkül ugrottak ki egy helikopterből

Katy Perry és Orlando Bloom merész dolgot vállaltak be: az énekesnő a minap posztolta az Instagram-oldalán a fotókat, amelyeken ő és vőlegénye egy helikopterből ugranak ki, mindezt ejtőernyő nélkül.

Katy Perry és Orlando Bloom merész dolgot vállalt be

Forrás: WireImage

Katy Perry és Orlando Bloom kiugrottak egy helikopterből

A sztárpár nem bír a fenekén megülni: ezt igazolja az énekesnő legutóbbi posztja is. Perry és Bloom egy helikopterből ugrottak ki, egyenesen az óceánba. A hajmeresztő mutatványt ejtőernyő nélkül hajtották végre, de szerencsére nem voltak olyan magasan, hogy szükségük legyen rá. A képek mellett az ugrás előtti pillanatról egy felvételt is megosztott az énekesnő, illetve egy olyan fotó is készült a szerelmesekről, amikor éppen a levegőben vannak.

Orlando Bloom péniszvillantását sem Katy Perry, se az internet nem felejtette el

Mint ismeretes, a Karib-tengertől távol, a szépséges Szardínia szigetén villantotta meg hátsóját és méretes férfiasságát 2016-ban az angol színész és természetesen le is fotózták: a képek még mindig elérhetők a világhálón.

„Nos, Európában nyaraltunk. Egy hétig jól éreztük magunkat, olyan volt, mintha mindenki, mindenhol meztelen lenne. Olaszországban voltunk, és azt hiszem, Orlando be akart illeszkedni a helyiek közé” - nyilatkozta az énekesnő, hozzátéve, hogy későbbi férje őt is rá akarta beszélni a meztelenkedésre, de ő ellenállt.

Katy Perry azonban most leszögezte, nem akarja, hogy néhény nap múlva ismét Bloom péniszéről szóljon minden. „Katy világossá tette Orlandónak, hogy nem akar még egy vírusként terjedő intim fotót” – nyilatkozta egy bennfentes a Life & Style-nak . „Ő sokkal konzervatívabb, mint Orlando, aki imádja a testét, és ha tehetné, legszívesebben mindig meztelenül flangálna” - tette hozzá a lap forrása.