Katie Perry majdnem meztelen jelent meg párizsi divathéten - Nem bízott sokat a képzeletre

Katie Perryn nem volt más, mint egy napszemüveg, egy bunda, ami alig takarta a melleit, és egy szakadt harisnya, ami rá volt húzva a cipőjére. A 39 éves énekesnő szettjét elég sokan megbámulták, de valószínűleg pontosan ezt akarta elérni.

Katie Perry a párizsi divathéten

Forrás: https://www.instagram.com/katyperry/

Katie Perry tavaly az egyik Las Vegas-i fellépésén utalt arra, hogy hamarosan új lemeze jelenik meg. Most már tudjuk, hogy ennek időpontja június 11. — nem kell tehát sokat várni az új dalokra, és valószínűleg ezért is szeretné az énekesnő, ha sokan beszélnének róla. Az album címe Woman's World, és két dalrészletet Katie már meg is osztott belőle a közösségi médiában. Itt sem volt túlöltözve....