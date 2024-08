Michael Jackson lánya: ilyen luxusban él most Paris Jackson

Az Architectural Digest szerint a Hollywood Hills-i ingatlan három hálószobával és két hatalmas fürdőszobával rendelkezik, és körülbelül 3000 négyzetméteren terül el. Van egy garázs, amelyet zenei stúdióvá alakítottak, egy mozi, valamint egy erdős terület és egy sós vizes medence is tartozik az ingatlanhoz.

Michael Jackson gyerekei a nyilvánosság előtt nőttek fel

Jackson temetésén a lánya, Paris mindössze 11 éves volt, de egy világ könnyezte meg búcsúszavait: „Születésemtől óta a legjobb apa volt, akit csak el tudtok képzelni. És csak azt akarom mondani, hogy nagyon szeretem őt” — zokogta a kislány a mikrofonba. Paris, a néhai világsztár egyetlen lánya zenei, modell- és színészi munkájával hívja fel magára a figyelmet. A korábban mindig fegyelmezettnek tűnő Paris apja halála óta mentális nehézségekkel küzdött és küzd a mai napig. 2019-ben gyógyulása érdekében kezelést kért, azóta nyíltan beszél a kihívásokról, amelyekkel meg kellett és még mindig meg kell küzdenie, beleértve a tizenévesen elkövetett öngyilkossági kísérleteit is. Apja zenei nyomdokaiba lépve Paris több zenekarban is énekel, és kislemezei mellett egy teljes albumot is kiadott. Zenei karrierje mellett Paris a modellkedésben és a színészetben is letette a névjegyét, a KVD Beauty arca lett, valamint televíziós műsorokban és filmekben is szerepelt.