Kedvenc retró sorozataink: famíliák és klánok a tévében

Péntekenként kiürültek az utcák, mindenki az aktuális sorozatot nézte. Az 1980-as évek legendás retró sorozatai még ma is népszerűek, sőt, akad olyan, amit most is vetít némelyik tv-csatorna. Összegyűjtöttünk kedvenc retró sorozatainkat.

Kedvenc retro sorozataink: Dallas Forrás: CBS

Kedvenc sorozataink a múltból

A Guldenburgok öröksége

A Guldenburgok a modern német arisztokrácia hű lenyomatai. Kastélyuk van Hamburg közelében, van sörfőzdéjük, konkurenciával, ahogy kell, ménesük, érdekeltségük egy magánbanknál, szóval minden, ami elvileg a boldogsághoz szükséges. Amikor meghal a családfő, kiderül, hogy adósság is van, nem is kevés, sőt, egy olasz szerető is, méghozzá gyerekkel együtt.

Forrás: IMDb

Szóval a német precizitás családi drámába fordul, a német söróriások pedig ádáz küzdelmet folytatnak a megcsapppant vagyonért és a család becsületéért. Hiába volt a Guldenbeurg család fiktív família, itthon rengetegen nézték mindhárom évadot, így joggal került a legjobb retró családsorozatok képzeletbeli toplistájára.

A chateauvallon-i polgárok

Ezt a sorozatot annak idején csak francia Dallasként emlegették. A képzelt kisváros, Chateauvallon életét bemutató 26 részes széria úgy készült, hogy bármikor folytatható legyen.

Forrás: AFP

A képzeletbeli francia kisváros lakóinak életét a "La Dépeche" nevű lap határozza meg. A tulajdonos, Anonin Berg a lapot használja, hogy megerősítse politikai befolyását. A helyzetet nehezíti, hogy a Berg család tagjai a város vezetői is egyben. Nem csak a sajtóban, de a gyógyászatban, a gazdaságban és a politikában is ott vannak. A sorozat elképesztő siker lett, ám a folytatást akadályozta, hogy a főszerepet játszó Chantal Nobel 1985-ben tragikus rallybalesetet szenvedett. Hat hetet töltött kómában, és olyan súlyos sérüléseket szerzett, hogy nem tudott többé forgatni.

Dallas

Az amerikai sorozatok közül itthon a Dallas érte el a legnagyobb sikert. Amerikában 1978 és 1991 között vetítették, de itthon csak 1990-ben kezdték el sugározni a Ewing família történetét. A texasi olajmágnások sztorija igazi sikerbomba volt. A sorozatot üzleti háborúval, tékozló fiúval, bonyolult viszonyokkal, hisztis tinilánnyal és mérhetetlen mennyiségű whiskeyvel töltötték meg, és a recept tökéletes volt.