5 trükk, amikkel biztonságban maradhatsz a Sziget Fesztiválon

A Sziget Fesztivál hatalmas és vibráló esemény, amely minden évben több ezer látogatót vonz. Bár a fesztivál szórakoztató és izgalmas, fontos, hogy minden nő tisztában legyen a biztonsági intézkedésekkel, hogy zökkenőmentesen és kényelmesen élvezhesse az élményeket. Íme öt praktikus trükk, amelyek segíthetnek a veszélytelen fesztiválozásban.

A Sziget fesztiválon tomboló embertömeg veszélyes lehet a nők számára, ezért fontos néhány önvédelmi trükkel előre felkészülni

Forrás: Shutterstock/csikiphoto

1. Sziget alatt mindig tudd, hogy hol a pasid

Nemcsak neked, de a párodnak is hasznos lehet, ha mindkettőtök telefonján bekapcsoljátok a helymeghatározást. Így, ha eltévedsz a tömegben vagy valamiért szem elől tévesztenének egymást, elég csak egy pillantást vetnetek a térképre. Nincs több pánikszerű telefonálgatás – és még egy kis romantika is van benne, hiszen mindig tudjátok, hogy merre jár a másik.

2. Rejtsd el a pénzedet a hajadban!

Ez főleg a hosszabb hajúaknak szól, de a rövidebb frizurával rendelkezőek is megoldhatják például egy vastagabb hajpánttal. Készíts saját hajcsatot, masnival a tetején, vagy egy kis rekesszel, hogy elrejthesd benne a legfontosabb készpénzt vagy akár bankkártyádat is. Így, ha véletlenül elvesztenéd a táskádat, vagy netán ellopnák, még mindig lesz egy kis tartalékod a frizurád mögött, ami nem csak praktikus, de még menő kiegészítő is.

3. Legyen nálad mini power bank

Egy átlagos okostelefon aktív üzemideje 10-12 óra, ami egy fesztivál hosszát tekintve, messze nem elégséges. A bulin joggal érezheti magát az ember elveszettnek lemerült mobiltelefonnal – sátrazáskor az éjszakai tájékozódásról már nem is beszélve. Ha nem akarsz magaddal nehéz súlyú kütyüket cipelni, akkor tökéletes választás lehet ehhez a mini power bank, amit könnyedén beledughatsz a farmerzsebedbe, vagy az övtáskádba is, így amikor szükséged van rá, bármikor előveheted.

4. Készítsd el a saját „jelző kulacsodat”!

Igen, jól olvasod: legyen nálad egy olyan kulacs, ami jelzésként is működik. Szerezz be, vagy készíts magadnak egy feltűnő színű, vagy különleges címkével ellátott üveget, amit csak te és a barátaid ismertek. Ha bármi gyanúsat észlelsz, egyszerűen mutasd fel ezt a palackot, és a barátaid tudni fogják, hogy oda kell figyelniük. Jó hír, hogy 2,5 literig bármilyen kulacsot vagy folyadékot bevihetsz, de ha tovább informálódnál a házirendről, itt elolvashatod: Sziget infók