Különleges szeretetnyelvükről vallott Zoe Kravitz és Channing Tatum

Zoe Kravitz és Channing Tatum 2022-ben ismerkedtek meg a thriller forgatásán, és kapcsolatukat egészen 2023-ig titokban tartották, amikor is bejelentették eljegyzésüket. A pár hamar megtalálta a közös hangot egymással és az is rövid időn belül kiderült, hogy közös szenvedélyük a művészet, ez az ő szeretetnyelvük.

Channing Tatum és Zoe Kravitz közös szeretetnyelve a művészet

Forrás: Dave Benett/WireImage/"Blink Twice" Photocall In London

Zoe Kravitz és Channing Tatum odavannak egymásért

„A művészet a mi szeretetnyelvünk” – árulta el Zoe a People magazinnak adott interjújában. „Ez az, amit szeretünk, és imádunk róla beszélgetni, megtapasztalni, és támogatni egymást ebben.” Channing is megerősítette ezt, amikor Jimmy Fallonnál vendégeskedett a The Tonight Show-ban:

Az alkotás a mi szeretetnyelvünk. Egyszerűen élvezzük ezt. Nem féltem attól, hogy együtt dolgozzak valakivel, aki az életem szerelme.

Az új filmben Channing egy tech milliárdost alakít, aki meghív egy fiatal pincért [Naomie Ackie alakításában] a magánszigetére, ahol semmi sem az, aminek látszik. A Blink Twice Zoe rendezői debütálása is, a színésznő elárulta, hogy Channing hatalmas támasz volt számára a hosszú forgatási és vágási folyamat alatt. „Az első forgatási nap után csak azt mondtam: ’Úristen, nem tudom, mibe vágtam bele.’ A vágási folyamat is nagyon hosszú volt, és sokáig nem működött a film” – vallotta be. „Ez egy folyamat volt. Voltak jó napok és rossz napok, és [Channing] csak meg kellett kérdezze magát: ’Ma melyik verziója jön haza Zoinak? Izgatott, vagy egy érzelmi roncs?’” A 35 éves színésznő idén a GQ magazinnak is áradozott vőlegényéről, újabb betekintést engedve abba, milyen mély kapcsolatot ápolnak a művészeten keresztül.

„Ő egyszerűen egy csodálatos ember” – mondta.

Megnevettet, és mindketten nagyon szeretjük a művészetet, beszélgetni róla, valamint felfedezni, miért csináljuk azt, amit csinálunk. Imádunk megnézni egy filmet, majd elemezni, beszélgetni róla, és kihívások elé állítani egymást.

A film vetítésén mondott beszédében is megemlítette Channinget: „Nagyon menő dolog filmet készíteni, de amikor ezt az életed szerelmével teheted, az még menőbb.” Zoe nem csak rendezte a filmet, hanem hét évvel ezelőtt kezdett dolgozni a forgatókönyvén. „Úgy érzem, ha ennyi ideig kitartasz valami mellett, az azt jelenti, hogy tényleg fontos számodra, és igazán hiszel benne” – mondta az Access Hollywoodnak. „Nagyon büszke vagyok arra, amit létrehoztunk.”