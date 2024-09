Ben Affleck máris becsajozhatott: íme, a nő, akivel közel kerültek egymáshoz - Fotó

Kick Kennedy egy igazi amerikai arisztokrata, nagyapja, Robert Kennedy, és annak testvére, John F. Kennedy az Egyesült Államok egykori elnöke merénylet áldozatai lettek. A Kennedy név vonzereje kétségtelen, és sokan úgy vélik, hogy a 36 éves színésznő lenyűgöző családi háttere tökéletes alapot adhat egy új kapcsolathoz Ben Affleck számára.

Ben Affleck máris megtalált JLo utódját?

A pletykák szerint Kick és Ben Affleck már 2020-ban kapcsolatba került egymással, de akkor Affleck a színésznő Ana de Armas mellett kötött ki. Most, hogy Affleck házassága Jennifer Lopezzel véget ért, újra elkezdődtek a találgatások, miszerint Kick és Ben ismét közel kerültek egymáshoz. Bár Affleck csapata tagadja, hogy bármi romantikus kapcsolat lenne kettejük között, több amerikai médium szerint a két híresség együtt tölti az idejét, és már többször is látták őket közösen Beverly Hills különböző helyszínein. Kick Kennedy, aki mindig is óvatosan kezelte a hírnevet, nem nyilatkozott a kapcsolatukról. A Kennedy családban felnőve megtanulta, hogy miként kezelje a médiafigyelmet, így valószínűleg továbbra is diszkréten kezeli a magánéletét.

Mi várható a jövőben?

Bár jelenleg még nem lehet biztosan tudni, hogy Kick Kennedy lesz-e az, aki újra mosolyt csal Ben Affleck arcára, az biztos, hogy a Kennedy-dinasztia legújabb generációjának tagja izgalmas és összetett személyiség. Ahogy egy régi családi barátja, Christopher Buckley mondta:

Kick tele van életkedvvel, vicces, okos és egy kis csibészség is van benne. Ha sikerül kordában tartania a csibészséget, akkor a világ az ő színpada lesz

Egy hollywoodi forrás, aki már dolgozott Affleckkel, a Page Sixnek azt mondta: