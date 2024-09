Kiderült: pornóistennő szült gyereket Dave Grohlnak

A The New York Post értesülései szerint a Foo Fighters 55 éves frontembere, Dave Grohl évekig közel állt a 40 éves Annaliese Nielsenhez. A nő egykori lakótársa, Tyler Ammons beszélt a lapnak arról, hogy a zenész többször járt az albérletükben, a számláikat is bőkezűen fizette, sőt, rajta is kapta őket.

Anneliesen Nielsen, Dave Grohl állítólagos szeretője

Forrás: Anneliese Nielsen / Youtube

„Nagyon közel voltak egymáshoz a kanapén. Nyilvánvalóan tudtam, hogy ki ő, amikor megláttam” - tette hozzá. „Kényelmetlenül éreztem magam, mert tudtam, hogy családja és gyerekei vannak, ezért inkább leléptem.”

A lakótárs azt mondta, Nielsen végig Grohl szeretője volt, ameddig együtt laktak. 2019-ben még arról is szó volt, hogy Anneliese elkíséri a zenészt turnézni.

A lap megkereste Grohl képviselőit, de választ még nem kaptak. Eközben Nielsen - akinek valódi neve Lara Nielsen - nem tagadta a Nirvana egykori dobosával való kapcsolatát, viszont azt állítja, hogy csak rövid ideig tartott a románcuk. A God's Girls tetovált "modelleket" bemutató weboldal tulajdonosa, aki a pornóistennő címet is kiérdemelte, hozzátette, hogy Grohllal közös barátok révén találkozott.

Egy másik informátor azonban azt nyilatkozta, hogy Nielsen korábban sokszor dicsekedett a rockerrel való kapcsolatával, álltásai egyeznek azzal, amit Ammons mondott.

Dave Grohl, a Foo Fighters énekese a feleségével és a gyerekeivel

Forrás: Getty Images

„Voltak képei ... évekig volt vele” - állította a bennfentes. „Azt mondogatta, hogy ő fizette az összes számláját." A forrás azt is állította, hogy a párt egyszer együtt látták egy Los Angeles-i goth klubban, a Bar Sinisterben.

Nielsen azt is tagadja, hogy ő lenne az a nő, aki a rocker botrányának középpontjában áll.

Dave Grohl közleménye

A hét elején Dave Grohl az Instagramon tette közzé vallomását, miszerint egy házasságán kívül született kislány apja lett.

„Azt tervezem, hogy szerető és támogató szülője leszek” - írta, majd hozzátette, szereti a feleségét és a gyerekeit, és mindent megtesz azért, hogy visszanyerje a bizalmukat.

Annak ellenére, hogy Grohl dolgozni akar a házasságán, a legrosszabbra készül, mivel már felfogadott egy válóperes ügyvédet. A zenész felesége eddig nem kommentálta férje botrányos beismerését, de nemrég a jegygyűrű nélkül látták. Úgy tudni, az asszony legnagyobb támasza a bajban barátnője, Kate Hudson.