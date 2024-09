Jennifer Lopez és Ben Affleck úja együtt: csókolózás közben fotózták le őket

Az állítólag elhidegült párt szombaton együtt látták reggelizni gyermekeikkel a kaliforniai Beverly Hills Hotelben. A Page Six szemfüles olvasója adta le a drótot, ezt írta a lapnak: „Ben Affleck és Jennifer Lopez jelenleg a Beverly Hills Hotelben vannak, fogják egymás kezét és csókolóznak. A gyerekek velük vannak, de egy külön asztalnál ülnek."

Kibékülhetett Jennifer Lopez és Ben Affleck, csókolózni látták őket.

Forrás: Getty Images

A párost le is fotózták - a képeket itt nézheted meg -, amint az épület előtt parkoló autóban beszélgetnek. Lopez egy hosszú ujjú, fekete crop topot és egy sötét farmert viselt, míg Affleck egy kék, gombos inget és farmert, valamint Nike tornacipőt húzott. Az 55 éves énekesnőn újra ott volt az eljegyzési gyűrűje is. A családi kiruccanáson Affleck exfelesége, Jennifer Garner is ott volt, őt a gyerekeivel együtt láttak távozni a szállodából.

Jennifer Lopez egy hónapja adta be a válókeresetet

Az énekesnő a beadványban kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozott a szakításuk okaként, a különválás dátumaként pedig április 26-át jelölte meg. Lopez a bírótül azt is kérvényezte, hogy állítsa vissza lánykori nevét. A hírek szerint Lopez és Affleck ketten nem írtak alá házassági szerződést, ami hatalmas pénzügyi csatározásokhoz vezethet - a jelek szerint azonban az is elképzelhető, hogy nem is lesz válás.

Jennifer Lopez még mindig házat keres

A színésznő állítólag nagyon szeretne megvenni egy 55 millió dollár értékű Los Angeles-i kastélyt. Ami még ennél is érdekesebb, hogy a Jennifer Lopez által kiszemelt ingatlan közvetlenül Sean „Diddy” Combs birtoka mellett található.

Az énekesnő állítólag mindent megtesz annak érdekében, hogy megegyezzen a 30 000 négyzetméteres birtok megvásárlásáról, amely a néhai BCBG alapító, Max Azria tulajdonában állt. Az Azria-birtok a Holmby Hills negyedben található, és májusban került fel az ingatlanpiacra. A kastély 14 hálószobával, üvegházzal, vendégházzal, hatalmas medencével és szaunával, házimozival és játékszobával rendelkezik. A háromhektáros telken természetesen egy gyönyörű kert is helyet kapott. Lopez korábban, 2023 márciusában már megnézte ezt az ingatlant, amikor válófélben lévő férjével, Ben Affleckkel közösen házat kerestek. Végül a pár 60,85 millió dollár készpénzt fizetett egy hatalmas Beverly Hills-i kastélyért, amitől azóta nagyon szeretnének megválni.