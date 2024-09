Heidi Klum fia, Henry 19 éves lett - Megmutatta a barátnőjét is

Fia Henry 19. születésnapját ünnepelte családjával Heidi Klum. A szupermodell az Instagramon tett közzé egy képet: amelyen az szülinaposon kívül testvérei, a 17 éves Johan és a 14 éves Lou szerepelnek, a 20 éves Leni nem volt ott. Henry mellett egy fiatal csinos lány ül, vélhetően a barátnője.

Heidi Klum a mai napig ragyogó szépség

Forrás: Getty Images

Heidi Klum imádja a gyerekeit

"Ünneplünk. Büszkeségem és örömöm" - írta a képhez Heidi Klum, aki az ehhez hasonló nagy napoknak mindig megadja a módját. Így tett akkor is, amikor Henry leérettségizett: Megcsináltad, gyönyörű kisfiam, gratulálok" - írta akkor a mérföldkőnek számító eseményről a modell.

Tom Kaulitz a gyerekektől kérte meg anyjuk kezét

Heidi 2019 óta a Tokio Hotel zenészével, a 35 éves Tom Kaulitz-cal él. A korkülönbségről Heidi így nyilatkozott a Glamour Germanynek : "50 éves vagyok, nem 20. Már nem vagyok fiatal lány, aki még nem tapasztalt semmit, vagy fogalma sincs az életről. Az időt nem tudom megállítani, és Tom soha nem fog utolérni, én mindig 16 évvel leszek idősebb nála, ezzel tisztában vagyok. Most minden tökéletes, de 10 év múlva, lehet, hogy nem lesz az. A férjemmel az itt és mostban élek, Tom a család fontos része, a gyerekek is szeretik és elfogadták" - mondta. "A legédesebb dolog, amit a párom tett értem, hogy mielőtt megkérte a kezemet, megkérdezte a gyerekeimet. Együtt találták ki, hogyan csinálják..." - tette hozzá.

Heidi Klum és Tom Kaulitz szerelme a korkülönbség ellenére töretlen

Forrás: Getty Images

Leni anyja nyomdokaiba lépett

Május 4-én töltötte be a 20. évét Leni Klum. A tiszteletére rendezett buliról, akár csak most Henryéről fotók is készültek, amelyeket a büszke édesanya az Instagramján osztott meg. Leni, akárcsak szupermodell édesanyja, gyönyörű, kamaszkorától kezdve modellkedik. Egy megosztóra sikerült fehérnemű-kampányban Heidi és Leni együtt szerepeltek, a kommentelők egy része azonban bizarrnak találta a képeket: úgy vélték, Heidi nyerészkedni akar a lányán.

Leni Klum gyönyörű, mint az édesanyja

Forrás: Getty Images

Heidi Klum már készül a Halloweenre

Heidi Klum halloweeni jelmezei legendásak, minden évben hatalmas átalakulást láthatunk tőle, és már abban is biztosak lehetünk, hogy ez idén sem lesz másként. A modell bepillantást engedett az előkészületekbe, de úgy, hogy ne találhassuk ki, mire készül.