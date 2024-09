Íme 5 nem tipikus hollywoodi szépfiú, akiket imádunk

Javier Bardem nem csak színészként, hanem a magánéletében is elbűvölő, amiért csak még jobban szeretjük.

Forrás: Getty Images/Juan Naharro Gimenez

4. Javier Bardem

Nem vénnek való vidék című filmben egy nagyon furcsa frizurával rendelkező titokzatos bérgyilkost alakított ellenállhatatlan módon. A Coen testvérek filmjében nyújtott alakításáért elnyerte az Oscar-díjat is, így ő lett az első Oscar-díjas spanyol színész. A családi háttérből fakadóan már gyerekkora óta szerepelgetett színpadon és kamerák előtt, de sokáig nem tudta eldönteni, hogy tényleg ezt a hivatást válassza-e, szegényebb lenne Hollywood, ha végül mégsem a színészkedés mellett dönt. Penélope Cruz-zal a Vicky Cristina Barcelona forgatásán szerettek egymásba és kapcsolatuk azóta is tart, immár két közös gyermekkel. Bardem a magánéletben is elbűvölő, intelligens és családcentrikus, amitől még közelebb érezzük magunkhoz.