Kék szemű sztárpasik, akiknek tekintete szabályosan megbabonáz

A kék szemű férfiak különleges varázsa nemcsak a filmvászonra vonzza a tekintetet, hanem a mindennapi életben is elbűvölő hatást gyakorol. A legvonzóbb kék szemű sztárok egyetlen pillantása is elegendő ahhoz, hogy rabul ejtse a női szíveket.

Forrás: Pexels/Ali Ramazan Çiftçi

A legvonzóbb kék szemű sztárok, íme a mi 10-es listánk:

Egy brit tanulmány szerint a kék szem a legvonzóbb választás minden más szemszínű ember számára, beleértve a kék szeműeket is. A szem színét az íriszben lévő melanin (pigment) mennyisége és a rajta áthaladó fény mennyisége határozza meg. A baba kékben van a legkevesebb pigment, és ez az a szemszín, ami a legtöbb fényt engedi be. Érdekes módon a kék szem csak az európai származású embereknél létezik, de ez nem jelenti azt, hogy a gének ne utaztak volna messzire, amint azt a dögös hollywoodi férfi sztárok listája bizonyítja.

1. Henry Cavill

Forrás: GETTY IMAGES VIA AFP/2024 GETTY IMAGES - GETTY IMAGES VIA AFP

A színészt, aki háromszor alakította Supermant, a Glamour magazin a világ legszexisebb emberének, az Empire magazin pedig a világ egyik legszexisebb filmsztárjának választotta. És ehhez minden bizonnyal hozzájárul igézően kék szeme is. A szuperhősfilmek sztárja alig várja, hogy végre világra jöjjön gyermeke, hiszen barátnője, Natalie Viscuso gyermeket vár. Vajon a pici örökölni fogja apukája kék szemeit?

2. Chris Hemsworth

Forrás: AFP/AFP or licensors

A 191 centiméteres ausztrál szívtipró színészért nők milliói rajonganak világszerte. Ha csodás kék szemei, borostás arca és szőkés barna haja nem lenne elég ahhoz, hogy levegyen minket a lábunkról, akkor grátiszban ott van még csodásan kidolgozott teste is. A színész rengeteg edz azért, hogy irigylésre méltó fizikumát megőrizze.

3. Zac Efron

Forrás: Getty Images/Axelle/Bauer-Griffin

Sötétbarna haj, huncut mosoly és vadítóan kék szemek: mindez pedig egy olyan szexi kombó, ami tényleg működik. Nemrég felröppent a hír, hogy Nicole Kidman és Zac Efron, akik főszereplői a Netflix új rom-com-jának összejöttek, hiszen forró csókokat váltottak egymással és félreérthetetlen erotikus jelenetben is láthattuk őket. Nem is csodálkozunk rajta, hogy a színésznőt is levette a lábáról Efron szexi pillantása.