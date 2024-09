John Lennont már 8 évvel a halála előtt is attól félt, hogy lelövik

Újabb dokumentumfilm készült John Lennonról és Yoko Onóról One to One: John & Yoko címmel. Az alkotás több, eddig nem látott és nem hallott felvételt tartalmaz. Ilyen az a telefonbeszélgetés is, amiben Lennon azt mondja, nem akarja, hogy valaki lelője.

John Lennon tisztában volt vele, hogy kockázatos dolog politikai aktivistának állni a hetvenes években, mégis megtette. Nyolc évvel tragikus meggyilkolása előtt egy barátjával a fegyveres erőszak veszélyeiről beszélt. A One to One: John & Yoko című új dokumentumfilm Lennonék életét mutatja be 1971-ben a feszült amerikai politikai légkör közepette. Az alkotás nagy része a balul sikerült Free the People turnét és annak körülményeit mutatja be, amelyet Lennon Jerry Rubin aktivistával közösen tervezett azért, hogy pénzt gyűjtsenek azoknak az elítélteknek, akik nem tudják kifizetni az óvadékukat.

A film egyik dermesztő jelentében Lennon telefonon beszélget Jim Keltner dobossal a turnéról, aki megkérdezi tőle, hogy van-e bármilyen paranoiája az emberekkel kapcsolatban.

Milyen emberek? Úgy érted, hogy emberek, akik megpróbálnak megölni minket, vagy valami ilyesmi? Nem akarom, hogy lelőjenek

- mondja az archív felvételen. „Ez a dolog a maga módján izgalmat fog okozni. De, tudod, még mindig művész vagyok, de forradalmi művész, nem igaz?”

Később bevallotta egy újságírónak, hogy valóban érez némi paranoiát, és elkezdte felvenni a saját telefonbeszélgetéseit.

„Észrevettük, hogy emberek lógnak a lakásunk előtt. Van egy sofőröm, aki egy volt zsaru, de állandóan követ minket ez az autó” - mondta a dokumentumfilmben bemutatott beszélgetésben. „Szóval mindannyian nagyon idegesek vagyunk.”

John Lennon már a halá előtt 8 évvel attól félt, hogy lelövik

Végül a Free the People turnét lefújták, Lennon és Ono kapcsolata Rubinnal pedig megromlott. A dokumentumfilm, amelynek premierje a Velencei Filmfesztiválon lesz, interjúkat és telefonbeszélgetéseket kombinál koncertfelvételekkel és történelmi videókkal, például Richard Nixon elnök beszédeivel és a George Wallace kormányzó elleni merényletkísérlettel, valamint otthoni felvételeket is láthatunk Lennonról és Onoról, valamint fiukról Seanról.