Nicole Kidman megtörte a csendet édesanyja halála után: megható családi fotókat osztott meg

A színésznő azért érkezett a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválra, hogy a Babygirl című filmért a legjobb színésznőnek járó kitüntetést átvegye. De még a díj átvétele előtt el kellett hagynia Olaszországot, ugyanis imádott édesanyja elhunyt. Nicole Kidman szavait a Babygirl rendezője tolmácsolta a rendezvényen.

Nicole Kidman édesanyja 84 évesen távozott az élők sorából

Forrás: Getty Images

Nicole Kidman megtörte a csendet édesanyja halála után

„Ma érkeztem meg Velencébe, de kis idő múlva megtudtam, hogy gyönyörű és bátor édesanyám meghalt. Sokkos állapotban vagyok, és most a családommal kell lennem, de ez a díj neki szól. Halina formált engem, vezetett és általa lettem olyan, amilyen vagyok. Az élet és a művészet ütközése szívszorító, és az én szívem is összetört” - olvasta fel a fesztiválon a színésznő szavait a film rendezője, Halina Reijn.

Néhány nap hallgatás után Kidman az Instagram-oldalán mondott köszönetet a rajongóinak a sok szeretetért és támogatásért.

A testvéremmel és a családunkkal szeretnénk megköszönni mindazt a szeretetet és kedvességet, amit a héten kaptunk. Minden üzenet, amit azoktól kaptunk, akik szerették és csodálták édesanyánkat, többet jelent számunkra, mint amit valaha is ki tudunk fejezni. Köszönjük az egész család nevében, hogy tiszteletben tartjátok a magánéletünket, miközben vigyázunk egymásra

- olvasható a színésznő bejegyzésében, aki három fotót is közzétett, amelyen testvérével, édesanyjával, az utolsón pedig mindkét szülővel láthatóak.

Kidman korábban a Sydney Morning Heraldnak adott 2020-as interjújában beszélt arról, hogyan alakította karrierjét az édesanyja.

„Ő adott nekem erőt, hogy folytassam a karrieremet, mert mindig is az volt a vágyam, hogy büszkévé tegyem őt. De ugyanakkor a saját útját is járta, és azt akarta, hogy a lányai is megkapják a lehetőséget arra, hogy a saját útjukat járják. Anyu nem feltétlenül érte el a karriert, amit szeretett volna, de eltökélt volt abban, hogy a lányai olyan lehetőségeket kapjanak, amelyek egyenlőek. Ez adta nekem az életemet. És ő adta nekem az életemet, ő és az apukám."

Nicole-t egy ideje honvágy gyötri

A színésznő mindig büszke volt ausztrál gyökereire, hiába él hosszú ideje már az Egyesült Államokban. „Itt nőttem fel, ez a gyerekkorom. Itt vannak a fák, itt van a humor... Úgy értem, annyi minden van Ausztráliában, ami egyedi. Amikor tinédzser vagy, azt mondod: 'Látni akarom Európát, látni akarom Amerikát, ki akarok jutni, látni akarom'. Nos, most azt mondom: 'Már láttam, haza akarok menni'. Itt minden megvan, amire szükséged van” - nyilatkozta Ausztráliáról.