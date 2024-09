Perverz titok derült ki Katalin hercegné és Vilmos kedvenc partjáról

Katalin hercegné nemrég egy megható videóban jelentette be, hogy véget ért a kemoterápiás kezelése, és habár ezentúl arra fókuszál, hogy rákmentes maradjon, hamarosan visszatér a feladataihoz is. A felvételeknek hála a család különleges pillanataiba nyerhettünk betekintést, nagyon ritka, hogy ilyen személyes videót tesz közzé a királyi család bármelyik tagja. A videót több helyszínen forgatták, köztük egy norfolki parton, amely Katalin hercegné és Vilmos herceg már felvételein is feltűnik. Ennek a partszakasznak azonban pikáns múltja van, ugyanis egykor a swingerek és perverzek kedvenc menedéke volt.

Katalin hercegné sé Vilmos herceg kedvenc helyéről perverz titok derült ki

A hercegné videóiban és az általa készített képeken is feltűnt már egy norfolki homokdűnés partvidék, ami a jelek szerint fontos helyet foglal el a család szívében, de nemcsak Vilmos és Katalin élvezik ezeket a dűnéket... Mint kiderült, Norfolk ezen partszakaszán régen sokak baja meggyűlt a helytelenül viselkedő nudistákkal. A tengerpart nyugati szakasza Anglia egyik legnépszerűbb nudista részével büszkélkedhet - annak ellenére, hogy az évek során többször próbálták betiltani ott a meztelenséget.

A strand régen egy kedves hely volt, de most már csak a swingerek és perverzek menedéke, akik nem fogadnak el nemleges választ

- írta egy helyi egy Facebook-csoportban, amikor évekkel ezelőtt elszaporodtak az illetlenül viselkedő meztelenkedők a környéken. A dűnék között estek egymásnak, és állítólag zaklatták is a békés sétálókat. Kampányt is indítottak azért, hogy kitiltsák a nudistákat a területről, de nem jártak sikerrel, azt viszont elérték, hogy szigorúbb szabályokat kell betartaniuk a meztelenkedőknek. A strand nudisták számára kijelölt része egy távolabbi szakasz, ahonnan nem kószálhatnak el, csak ha felöltöztek, a dűnék pedig tiltott területnek számítanak.

A Holkham Beach félreesőbb volta miatt lehet a család egyik kedvence, állítólag a néhai II. Erzsébet is szívesen sétáltatta itt a corgijait. Katalin hercegné pedig azt a képet is itt készítette, amit apák napja alkalmából tett közzé, de itt örökítették meg azt a családi pillanatot is, amellyel a hercegné Vilmost köszöntötte születésnaján, vagyis valóban meglehetősen fontos helyszín ez a család számára.