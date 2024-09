Meghalt Nicole Kidman édesanyja: a színésznő azonnal otthagyta a velencei filmfesztivált

Nem sokkal a megérkezése után Nicole Kidman elhagyta Olaszországot édesanyja, Janelle Ann Kidman hirtelen halála miatt. A színésznő azért érkezett a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválra, hogy a Babygirl című filmért a legjobb színésznőnek járó kitüntetést átvegye.

Nicole Kidman a Velencei Filmfesztiválon tudta meg, hogy édesanyja elhunyt

Nicole Kidman édesanyjának ajánlotta a díjat

Nicole Kidman üzenetét a film rendezője, Halina Reijn olvasta fel. „Ma érkeztem meg Velencébe, de kis idő múlva megtudtam, hogy gyönyörű és bátor édesanyám meghalt. Sokkos állapotban vagyok, és most a családommal kell lennem, de ez a díj neki szól. Halina formált engem, vezetett és általa lettem olyan, amilyen vagyok. Az élet és a művészet ütközése szívszorító, és az én szívem is összetört” - írta Kidman. A PageSix kérdésére Nicole képviselője is megerősítette a szomorú hírt. „A család gyászol, és jelenleg a magánéletük tiszteletben tartását kérik” -nyiatkozta. A 84 éves Janelle halálával kapcsolatos további részleteket egyelőre nem árultak el.