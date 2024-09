Balesete óta először jelent meg a nyilvánosság előtt Pax Jolie-Pitt

Angelina Jolie és Brad Pitt fia, Pax Jolie-Pitt az egyik forgalmas Los Angeles-i utcán elektromos kerékpárjával egy autóba csapódott július végén. A 20 éves fiú az autóbalesetben fejsérülést szenvedett, kórházba szállították. Mit kiderült, nem viselt bukósisakot, ráadásul a megengedettnél jóval gyorsabban is hajtott e-biciklijével. Azóta már kiengedték a kórházból, a napokban mutatkozott először nyilvánosan a baleset óta.

Pax Jolie-Pitt először mutatkozott a nyilvánosság előtt balesete óta

A 20 éves fiatal férfi Beverly Hills-ben ebédelt édesanyjával szerdán, amint az a Daily Mail által közzétett fotókon látható. Pax lila gipszet viselt a jobb alkarján, de egyébként egészségesnek tűnt, ahogy édesanyjával sétált az utcán.

A Page Sixnek egy bennfentes beszélt a balesetről: elmondta, hogy akik látták, azt gondolták, a 20 éves fiú nem éli túl az ütközést és a mentők is attól tartottak eleinte, hogy Pax agysérülést szenvedett, sőt agyvérzésre is gyanakodtak. A lap informátora azt is elmondta, hogy nem ez az első eset mostanában, hogy Pax bajba kerül. Úgy tudni, nagyon gyakran zaklatott a lelkiállapota, ráadásul több balesetnek is a részese volt, a színésznő már egy ideje gondolkozik azon, hogy segítséget kell kérnie a problémás Pax számára. "Nagyon aggasztó, ami Paxszal történik. A barátai is féltik, veszélyes dolgokban vesz részt és meggondolatlan" - nyilatkozták.

Brad Pitt is aggódott fiáért

Azt nem lehetett tudni, Brad Pitt felvette-e fiával a kapcsolatot, köztudott, hogy Pax elhidegült apjától, Brad Pitt-től, 2020-ban attól volt hangos a világsajtó, hogy Pax a közösségi oldalon gyalázza apját. „Boldog apák napját ennek a világklasszis seggfejnek. Újra és újra bebizonyítod, hogy szörnyű és megvetendő ember vagy. Pokollá tetted a hozzám legközelebb állók életét. (...) Szóval, boldog apák napját, te kib....tt borzalmas emberi lény!” — írta akkor az akkor 16 éves fiú, amit azzal indokolt, hogy Pitt semmiféle együttérzést nem mutat a kisebb gyerekei iránt, akik rettegnek tőle.