Megszólalt a plasztikai sebész

A fotókat Dr. Michael Zacharia, arckozmetikai sebész és fül-orr-gégész szakember is látta és ki is fejtette véleményét Pitt új külsejéről. A képeken kiszúrta, hogy a füllebenyek mögött heg látható, ami arra utalhat, hogy a színész arcfelvarráson eshetett át, és ezt bizonyítja az is, hogy Pitt arca teltebb lett, mint korábban volt. Dr. Zacharia úgy véli, hogy a lehetséges beavatkozások ellenére Brad megjelenése egyszerre természetes és férfias, és ez azért van így, mert csak kisebb korrekciókat végezhettek rajta. "A homloka és a szemöldöke nem sokat változott, a felső szemhéján pedig még mindig van bőrfelesleg, ami arra utal, hogy nem volt felső arcplasztikája. Összességében szerintem nagyon jól néz ki a korához képest" - nyilatkozta az orvos.