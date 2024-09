Alexandra Breckenridge, aki Mel Monroe szerepét alakítja a népszerű Netflix-sorozatban, nagyszerű hírt jelentett be nemrégiben. A Virgin River 6. évadának megjelenési dátumát előrehozták 2024-re. A színésznő nem mondta el, hogy pontosan mikor kerül fel a streamingoldalra az új széria, de hozzátette, természetesen ő tudja.

Virgin River: nemsokára itt a 6. évad

Forrás: Northfoto

Háttértszorival is előrukkol a Virgin River 6. évada

A Deadline értesülései szerint a Netflix a Virgin River 6. évada Mel (Alexandra Breckenridge) és Jack (Martin Henderson) menyegzőjére összpontosít, de meglepetésként Mel néhai édesanyja, Sarah és biológiai apja, Everett is szerepelni fog visszaemlékezések formájában. A szülők szerepát Jessica Rothe és Callum Kerr kapta, ők bújnak a fiatal Sarah és Everett bőrébe, és az is kiderül, hogyan kerültek kapcsolatba egymással és miért úgy alakult az életük, hogy Mel nem ismerhette meg édesapját. A jelenkori Everettet - őt John Allen Nelson alakítja a sorozatban - már ismerjük, őt a Virgin River 5. évad karácsonyi különfilmjében Mel biológiai apjaként mutattak be, de most egy háttértörténete is kapunk hozzá és ahhoz, hogy mi fűzi a férfit Virgin Riverhez. „A szezon nagy új rejtélyes karaktere Mel biológiai apja, Everett Reid, aki egy régi titkot cipel magával” – nyilatkozta a showrunner, Patrick Sean Smith „Mel és Jack folytatják majd útjukat a szülőség felé, miközben Lilly farmját álomotthonukká” - tette hozzá.

Mel és Jack folytatják majd útjukat a szülőség felé

Forrás: Northfoto