A nemzet lánya Viczián Vikit is megihlette: csodás fotókat posztolt

Korábban Kovács Gyopár is elárulta a lenyűgöző kosztümös sorozat kapcsán, hogy a főszereplő helyében ő is a lázongó oldalát képviselné a dolgoknak, hiszen ő is mindig a szívére hallgat.

S hogy Zdeňka Havlíčková történetében végül a szerelem vagy a kényszer győz? Kiderül a sorozatból!