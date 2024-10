Havlíčkova Borová egy festői kisváros Csehországban, amely Karl Havlíček Borovskýról kapta a nevét, aki híres cseh újságíró, író és politikai aktivista volt a 19. században. Havlíček Borovský szülőháza 1931 óta múzeumként funkcionál, a városban rendszeresen szerveznek különféle fesztiválokat Havlíček Borovský emlékére, ahol irodalmi és történelmi programokkal tisztelegnek előtte.

Karel Havlíček Borovský szülőháza ma már műzeum

Forrás: Wikipedia/Ben Skála

Zdeňka Havlíčková, A nemzet lánya is harcos volt, mint az édesapja

Most a lánya életéről készült cseh minisorozat, A nemzet lánya címmel, amely Zdeňka Havlíčková "szabadságharcát" dolgozza fel. A fiatal nő élete a korabeli nyilvánosság előtt zajlik, annyira, hogy mindenki jobban tudja, mi lenne a legjobb neki. Szülei halála után évekig titokban tartották, hogy árva, majd országos jótékonysági lottót tartottak, hogy hozományt gyűjtsenek neki. Ezzel a lány sorsa megpecsételődött: köztulajdonná vált, aki helyett politikusok döntik el, kivel csókolózhat először, és kihez mehet feleségül. A lázadó Zdeňkának azonban esze ágában sincs megfelelni az elvárásoknak, inkább az ellenállás irányába mozdult, magára haragítva ezzel a közvéleményt. A nemzet lánya - amelynek hátteréről a történész is megszólalt - egy olyan szerelmi, politikai történet is, amely egy társadalmi ideál mesterséges megteremtéséről szól.

A nemzet lánya Zdeňka Havlíčková "szabadságharcát" dolgozza fel

Forrás: ©Assunta Servello, CANAL+

Zdenka nagyon korán elveszítette az édesapját és édesanyját, ez rányomta a bélyegét rövid életére, ami végül 24 évesen, szintén tuberkulózis miatt ért véget.

Karl Havlíček Borovskýt hősként tisztelik

Karl Havlíček Borovskýt a cseh nemzeti mozgalom egyik legfontosabb alakjaként, hőseként tisztelik, mert munkássága a nemzeti öntudat és politikai szabadság alapvető értékeire épült. Bátran szembeszállt az osztrák Habsburg Birodalom elnyomó politikájával, és fáradhatatlanul küzdött a csehek jogaiért. Élettörténetéről bővebben a Travelón olvashatsz, képgalériát A nemzet lányáról az Origón találsz.