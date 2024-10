Teljes titokban megnősült a népszerű magyar énekes: fotókon a gyönyörű esküvő

Fehér Balázs akkor ismerte meg Esztert, amikor életének legsikertelenebb és legnehezebb időszakát élte. A lány meglátta benne azt, amit más nem, és azóta sem engedte el a kezét. Balázs azóta letette a cigarettát és alkoholt, és megszabadult gyógyszerfüggőségétől is. Pár éve újra alkot, zenét szerez és videóklipeket készít.

Megnősült Fehér Balázs

Fehér Balázs esküvője

Fehér Balázs szeptember 14-én vette el Esztert. A friss házasok az Instagramon egy csomó képet is mutattak a nagy napról. A fotókhoz írt hosszú posztban az énekes köszönetet mondott a családjaiknak, és azt is elárulta, hogy Eszter mennyire fontos ember az életében.

„Életünk egyik legszebb és legmeghatóbb napján 2024. szeptember 14-én végleg összekötöttük az életünket. Mind a ketten mély megnyugvással mondtuk ki az igent, és azt éreztük, hogy végre végleg megérkeztünk oda, ahová mindig is vágytunk, egy olyan ember szívébe, aki feltételek nélkül szeret minket.

Eszter életem legnehezebb és legsikertelenebb időszakában ismert meg engem, és mindent tud rólam. Mindent, amire büszke vagyok, és mindent, amit rettenetesen szégyellek magammal kapcsolatban. Hihetetlenül nehéz volt. Mindig is rettegtem attól, hogy megmutassam valakinek azt, aki vagyok, mindenféle álarc és színjáték nélkül, mert azt hittem, hogy sosem fog szeretni senki igazán, ha megmutatok magamból mindent. Tévedtem. Köszönjük a családunknak, hogy segítettek az előkészületekben és érzelmileg is mindvégig mellettünk álltak és állnak a mai napig" - írta.