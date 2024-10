Kitálaltak arról, milyen volt a zárt ajtók mögött II. Erzsébet: így teltek vele a hétköznapok

Mike Tindall 13 éve házasodott össze feleségével, Zaraval, aki II. Erzsébet királynő egyik unokája, Anna hercegnő lánya. És bár egyikük sem dolgozik királyi feladatkörben, jól ismert, hogy közel állnak a brit királyi család több tagjához, beleértve Vilmos herceget és Katalin hercegnét és részt vesznek a legtöbb kiemelkedő királyi eseményen is. Mike a The Good, The Bad and The Rugby - Unleashed című könyvben egy egész fejezetet szentelt a királyi családnak, amelyben megpróbálja tisztázni, milyen is valójában a királyi család tagjának lenni, milyen az élet a Buckingham-palota falain belül és mit tapasztalt, amikor időt töltött II. Erzsébet királynővel.

Mike Tindall és Zara Phillips gyakran töltött időt II. Erzsébet királynővel.

Forrás: Getty Images/Samir Hussein

II. Erzsébet olyan volt a mindennapokban, mint egy átlagos nagymama

Mike Tindall könyvében azt írja: „Néha megkérdezik tőlem, hogy a királynő úgy csinálta-e a nem hivatalos dolgokat, mint a 'normális' emberek, és erre a válaszom igen. Az élete nem olyan volt, mint a Downton Abbey egyik epizódja, ahol az étkezések hosszú asztaloknál zajlanak, és mindenki minden este a díszruhájában van. Zara és én gyakran néztük vele a tévében a versenyeket, ahogyan bizonyára sokan, akik ezt olvassák, tették ezt a nagymamájukkal. Az ebédek is lazák voltak, különösen Skóciában, ahol gyakran a skót felföld nyílt terein piknikeztünk.” Majd hozzáfűzte: „Van egy nagyszerű kép a lányomról, Miáról, ahogy az Edinburgh-i herceggel ül, amely pontosan megörökíti, milyen is voltak azok a délutánok: egy nagyon közeli család tagjai, akik mélyen szerették egymást, értékes időt töltöttek együtt. Igen, sok dráma veszi körül a királyi családot, de alapvetően nem különböznek sokban másoktól.” Mike azt is elmondja, hogy a királyi család tagjai mind tudták, honnan jött, és teljes mértékben elfogadták őt.

„Akár hiszed, akár nem, a királyi családba való beházasodás elég könnyű volt számomra. Mindig kedvesek voltak hozzám, és én is mindig kedves voltam hozzájuk. Igazán egyszerű volt.”

Mike már korábban is beszélt a II. Erzsébet királynővel kapcsolatos emlékeiről

A királynő halála után készült podcast különkiadásában is visszatekintett az együtt töltött időre. Akkor Alex Payne, a műsor társműsorvezetője megkérdezte Mike-ot, tudja-e, mennyire szerencsés volt, hogy a királynő társaságában tölthetett időt. Erre ő így válaszolt: „Igen, de rengeteg dolgot sajnálok, hogy nem kérdeztem meg tőle és ideges voltam, amikor azt a szerencsés helyet kaptam, hogy mellé ülhettem.” Amikor arról kérdezték, hogy mit kérdezett volna tőle, ha tehette volna, Mike így válaszolt: „Visszamenni a történelemben, és mindent végigvenni, amit csak látott – például 15 miniszterelnököt és ki tudja, hány elnököt. Amikor diktátorokkal találkozik, semlegesnek kell maradnia, és egyszerűen teljesítenie a kötelességét.”