Visszautasította a néhai uralkodót, mégis Katalin hercegné volt II. Erzsébet kedvence

Tehát II. Erzsébet már akkor szerette Katalin hercegnét, amikor ő hivatalosan még nem is volt a családja tagja, és ez haláláig így maradt. Katalin pedig az utolsó percig lojális volt hozzá, ahogy most is az a jelenlegi uralkodóhoz, III. Károlyhoz is, aki szintén nagyon szereti fia, Vilmos herceg feleségét.