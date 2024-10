Ashley elmondta, hogy új cége „kiváló egyének és szervezetek kommunikációjával és márkamenedzsmentjével” foglalkozik, különös tekintettel a női vezetésű vállalkozásokra. Meghan Markle és Harry herceg az ügyfelei lesznek, és még Meghan is segített Ashley-nek kitalálni az új vállalkozás nevét, a Three Gate Strategiest. amely egy Rumi közmondásból ered, miszerint mielőtt valaki mondana valamit, fontos mérlegelni a „három kaput”: hogy igaz, szükséges és kedves-e, amit mond.

Meghan Markle nagyon büszke barátnőjére

Forrás: Getty Images

Nagy lépésre szánta el magát Meghan Markle és Harry herceg kommunikációs vezetője

A HELLO! magazin információi szerint Ashley továbbra is képviselni fogja a hercegi párt, és tanácsokat ad majd a kommunikációs csapatuknak. Ashley azt is elárulta, hogy Meghan kereskedelmi vállalkozását és egyéb kreatív projektjeit is képviselni fogja, amelyekben a volt színésznő aktívan részt vesz.

Meghan rendkívül büszke volt barátja lépésére, és nyilatkozatában így fogalmazott:

Nagyon büszkék vagyunk Ashley-re, különösen mint női vállalkozóra. Alig várjuk, hogy szakértelme révén a mi üzleti és kreatív projektjeinkre is koncentráljon, miközben továbbra is irányítja a kommunikációs csapatunkat. A férjemmel együtt izgatottan várjuk, hogy Ashley mellett lehessünk, miközben valami rendkívül különlegeset épít fel a cégével.

Ashley hozzátette: „Rendkívül hálás vagyok Sussex hercegének és hercegnéjének a folyamatos bizalmukért. Az, hogy ennyire támogatják az új cégemet, sokat jelent nekem, és vezetői képességeik bizonyítéka. Amikor először felvettek, tudtam, hogy egy életre szóló lehetőséget kaptam, és nem is lehetnék boldogabb, hogy továbbra is együtt dolgozhatunk.”

Múlt hónapban a hercegné kisebb akadályba ütközött új márkájával kapcsolatban, amikor elutasították annak védjegybejelentését, azzal az indoklással, hogy a márkanév „általánosan használt becenév” az adott területre. Egyelőre nem ismert, mikor kezdi meg működését a cég, de már számos információ kiszivárgott az eladásra kínált termékekről.

Korábbi védjegybejelentési dokumentumokban említést tettek néhány termékről, köztük digitális és nyomtatott szakácskönyvekről, evőeszközökről, tányérokról, szalvétákról és asztalterítőkről, valamint különféle élelmiszerekről, például lekvárokról, zselékről, szószokról és vajakról. Áprilisban Meghan elküldte az első termékeket, és több barátja kapott ajándékba néhány üveg lekvárt.