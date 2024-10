Will Smith akkorát szellentett, hogy több órára ki kellett üríteni a forgatás helyszínét

Szabó Kíra

Barry Sonnenfeld rendező Kelly Ripa „Let’s Talk Off Camera” podcastjában vendégeskedett, ahol a színészt viccesen „szellentőnek” nevezte, amikor arra kérték, ossza meg a legőrültebb történetet, amelyet a népszerű franchise forgatásán élt át. Kiderült, hogy Will Smith szellentései miatt három órára ki kellett üríteni a Men in Black forgatási helyszínét.