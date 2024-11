Christopher Nolan szokatlan munkamódszere: ezért nyomtat minden forgatókönyvet piros papírra

Az Oppenheimer főszereplője, Cillian Murphy elárulta, hogy Christopher Nolan minden forgatókönyvet piros papírra nyomtat fekete tintával. Ennek az oka, hogy így szeretné megakadályozni a másolatkészítést, mivel a piros és fekete színek nehezen másolhatók. Murphy a CBS 60 Minutes című műsorában mesélte el, hogy „a forgatókönyvek mindig piros papíron, fekete tintával készülnek, ami nyilvánvalóan a másolás ellen van. De nem tudom, ki másolna 2024-ben."

Christopher Nolan szokatlan munkamódszere

Forrás: FilmMagic

Nolan nemcsak a forgatókönyvek színét szabályozza, hanem a munkahelyi környezetet is. A telefonok használatát például teljesen betiltotta a forgatásokon, mivel úgy véli, hogy a telefonok óriási zavaró tényezők, amelyek csökkentik a koncentrációt. Anne Hathaway, aki dolgozott vele az Interstellar és A sötét lovag: Felemelkedés című filmekben, elmondta, hogy Nolan nem engedi meg a székek használatát sem. Szerinte a székek luxust jelentenek, ami nem megengedett a munkahelyen. Emellett Nolan híres arról is, hogy nem kedveli a mosdó szüneteket, ami Robert Downey Jr. szerint annyira szigorú, hogy Nolan még azt is elmondta neki, mikor mehet mosdóba: reggel 11-kor és este 6-kor. Murphy a piros színű forgatókönyvek mellett azt is megemlítette, hogy minden oldalra a nevét vízjelesen rányomtatják, így ha a forgatókönyv valahogy kiszivárog, az ő felelőssége.

Ezek a különleges szokások nemcsak a kreatív munka részét képezik, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy Nolan filmjei valóban egyediek és emlékezetesek legyenek.