Kitálal a fodrász: Jennifer Lopez és Anne Hathaway a legborzasztóbbak: "Úgy kezeltek, mint egy szemetet"

A sztárok fodrásza, Emanuel Miller meglepő részleteket osztott meg a hírességekkel való munkájáról, és az évek során szerzett tapasztalatairól a What It Was Like podcastben. Miller elárulta, hogy a több tucat sztárral való együttműködés során Anne Hathaway és Jennifer Lopez voltak a legmacerásabb ügyfelei, akikkel valaha találkozott.

Anne Hathaway szolgaként kezelte a fodrászt, Jennifer Lopez átnézett rajta

Forrás: Northfoto

„Anne Hathaway és Jennifer Lopez úgy bánt velem, mint egy szolgával”

„Anne soha nem vett emberszámba. Négy és fél hónapig úgy bánt velem, mint egy szolgával” - nyilatkozta mondta Miller. A fodrász szerint Hathaway - aki nem rég bejelentette, hogy jön A neveletlen hercegnő 3 - soha nem beszélgetett vele, és soha nem mutatott érdeklődést iránta vagy családja iránt, ami Miller számára különösen szokatlan volt.

Hozzátette, hogy más hírességekkel – például Cate Blanchett-tel, Johnny Depp-pel és Tom Hanksszel – például nagyon jó volt együtt dolgozni.

Hathaway a Page Sixnek elmondta, sajnálja, hogy Miller ennyire másként élte meg az együtt töltött időt. „Továbbra is csak a legjobbakat kívánom neki” - tette hozzá a színésznő. Emanuel Miller Jennifer Lopezzel is megosztott egy emlékezetes találkozást, amely egy talkshow forgatásán történt. Miller elmondása szerint amikor értesítették őket Lopez közelgő érkezéséről, azonnali pánik tört ki a stábtagok között, és az egész szobát azonnal ki kellett takarítani. A fodrász elmondta, hogy amikor megérkezett Jennifer, egyszerűen átnézett rajta.

Jennifer Lopez érkezésekor mindenki rettegett

Forrás: Northfoto

Blake Livelyvel is kellemetlen volt a találkozás

A podcast során Miller Blake Livelyről is beszél, akivel a 2011-es Hick című film forgatása alatt dolgozott együtt. Az egyik szünetben Miller meghívta Livelyt és a stábot egy közös ebédre, de állítása szerint, amikor megérkezett, Lively - akivel kapcsolatban egy újságíró is nyilatkozott - nagyképű, távolságtartó és zárkózott volt, mint ha lenézne mindenkit.