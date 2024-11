Kiszivárogtatás miatt írták át a Gossip Girlt: az alkotók elmondták, mi történt

Nem Dan lett volna a Gossip Girl

Joshua Safran producer szerint azonban eredetileg nem a Brooklynból származó, kívülálló - ahogy magát nevezi magányos srác - Dan lett volna a Gossip Girl. Ám két másik karakter is indult a Gossip Girl szerepéért – egészen addig, amíg a New York Post arról nem számolt be, hogy az egyik karakter a titokzatos blogger lehet, és a kreatív csapatnak változtatnia kellett a tervén, így lett Dan a Pletykacica. Az alkotók arról is beszámoltak, hogy felmerült, nem leplezik le a titokzatos bloggert, Penn Badgley ezt megerősítette, és elmondta, ő sem tudta, hogy a végén elmondja, ő írja a pletykákat...