A rákbetegsége miatt kezelések alatt álló uralkodó ma tölti be 76. életévét. Károly király a jeles napot azzal tölti, hogy minimalizálja az élelmiszer-pazarlást, két ételelosztó központot is megnyitott. Károly a születésnapjait általában visszafogottan ünnepli, de öt évvel ezelőtt, amikor 70 éves lett, úgy döntött, hogy családi fotókat is készíttet.

Károly király 70. születésnapját rémálommá tették a fiai.

A fotón Károly büszkén ül felesége, Kamilla királynő mellett, fiai, Vilmos herceg és Harry herceg feleségeikkel, valamint az unokái szintén rajta vannak a képen — Archie herceg és Lilibet hercegnő kivételével, ők akkor még meg sem születtek. Bár a rajongók imádták a családi felvételeket, a beszámolók szerint „teljes rémálom” volt megszervezni, mivel Vilmos és Harry hallani sem akartak az egészről — állítja egy könyv. A Finding Freedom című életrajzi alkotásban a szerzők, Omid Scobie és Carolyn Durand azt állítják, hogy a királyi testvérek nagyon hevesen és jéghidegen is tudnak reagálni, ha az apjukról van szó.

Károly király - akkor még herceg - 70. születésnapi fotója

A szerzők azt írták: „Sem Vilmos, sem Harry nem tett nagy erőfeszítéseket, hogy ráérjenek a fotózásra."

A sokszor döcögős kapcsolatuk ellenére Károly és Vilmos között mostanra nagy szeretet alakult ki, ragaszkodnak egymáshoz, kötelékük erős. Mindketten szenvedélyes környezetvédők, és Vilmos a tavalyi koronázáson nyilvánosan hűséget fogadott apjának. Úgy tűnik azonban, hogy Harry és apja kapcsolata nem javul. Az év elején egy forrás azt állította, hogy már nem is beszélnek egymással.