Károly király nem csupán a brit királyi család egyik legnépszerűbb alakja, hanem rendkívül sokoldalú és érdekes személyiség is. Életét átszövi a művészet, fontos számára a környezetvédelem, és bizony olyan sajátos szokásai is vannak, amiket mások furcsállhatnak. Öt olyan érdekességet árulunk most el Károly királyól, amelyeket nem sokan tudtatok róla.

Károly király november 14-én ünnepli 76. születésnapját.

Forrás: Getty Images

5 érdekesség a születésnapos Károly királyról:

1. Már 40 éve is tudta, hogy a bolygót meg kell menteni

Károly király már a '70-es években felhívta a figyelmet a környezetszennyezés káros hatásaira - ekkor még csak nagyon kevesen foglalkoztak a fenntarthatóság kérdésével. Azóta is elkötelezett híve a környezetvédelemnek, a magánéletében is odafigyel arra, hogy ne ártson a természetnek. Aston Martin autóját bioüzemanyaggal működteti, amelyet angol borból és a sajtkészítés során keletkező savóból állítanak elő.

2. Tehetséges művész

Kevesen tudják, hogy a király tehetséges festő, fiatal kora óta készít akvarelleket. Festményeit kiállításokon is bemutatták már, az eladásokból pedig több mint 2 millió fontot adományoztak jótékonysági célokra. Művei jellemzően brit tájakat és történelmi épületeket ábrázolnak, tükrözve mély kötődését az Egyesült Királyság természeti- és építészeti örökségéhez.

3. Különleges étkezési szokásai vannak

Károly király minden reggel két szilvát kér az asztalára, de legtöbbször csak egyet eszik meg. A másikat általában visszaküldi a konyhába, vagy elteszi későbbre. E szokás jól tükrözi, hogy az uralkodó mértékletességét, és azt, mennyire törekszik arra, hogy elkerülje a pazarlást. Nem mindennapi reggelijének az is része, hogy saját készítésű, a Highgrove birtokról származó mézet fogyaszt.

4. Egy békafaj viseli a nevét

Károly király természetvédelmi munkáját a tudományos világ is nagyra értékeli. 2012-ben egy újonnan felfedezett ecuadori békafajt róla neveztek el: a Hyloscirtus princecharlesi névre keresztelt béka egy veszélyeztetett faj. Ezzel a gesztussal a kutatók Károly környezetvédelem iránti elkötelezettsége előtt tisztelegtek, elismerve, hogy az uralkodó nagy figyelmet fordít a természet megóvására.