Ezt a személyzeti tagot nem hajlandó alkalmazni Vilmos herceg és Katalin hercegné

Katalin hercegné és Vilmos herceg mindig is szerettek megtartani a magánéletükből annyit maguknak, amennyit csak a státuszuk megenged. Talán ez a hercegné betegsége óta még inkább igaz, és bár sok személyzeti tag segíti őket a mindennapokban, van egy olyan poszt, amit senki nem tölt be, és a pár nem is tervezi, hogy felvegyenek bárkit erre az állásra.

Katalin hercegné és Vilmos herceg vigyáznak a magánéletükre

Katalin hercegné és Vilmos herceg ezt a személyzeti tagot nem alkalmazza

Hercegi párként a biztonságuk és kényelmük is nagyon fontos, de van, amiből Katalin hercegné és Vilmos herceg nem enged, ez pedig a magánéletük, és legfőképpen a gyerekeik magánéletének védelme. Ezért aztán a hercegné korlátozza a személyzet létszámát a Windsorban található Adelaide Cottage-i otthonukban. „A pár nem törekedett arra, hogy növelje a személyzet létszámát az Adelaide Cottage-ban, nem utolsósorban azért, mert kevés hely lenne erre" - írta Robert Hardman királyi életrajzíró, aki megjegyezte, hogy „a Kensington-palota csapatában van ugyan egy sokoldalú kísérő, aki a csomagoktól az egyenruhákig mindenre vigyáz, de a személyzetben nincs inas, és biztosan nincs komornyik." Hozzátéve: „Ők vannak otthon a gyerekekkel".

Vilmos herceg nemrég, a Fokvárosban tett látogatása során - ahol Heidi Klummal grillezett - vallott arról, hogy igen kemény, megpróbáltatásokkal teli év áll mögöttük. „Valószínűleg ez volt életem legnehezebb éve" - mondta. Hozzátette, mennyire nagyra becsüli Katalint és apját, Károly királyt azért, amiken keresztülmentek. „Nagyon büszke vagyok a feleségemre, büszke vagyok az apámra."