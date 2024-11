Meghan Markle borzasztóan dühös, Victoria Beckham miatt készült ki

Meghan Markle sussexi hercegné és Victoria Beckham, a divatvilág ikonja, korábban közeli barátok voltak, de kapcsolatuk az évek során megromlott. Most, hogy mindketten új projektekkel készülnek a Netflixen, a két híresség közötti rivalizálás ismét felszínre törhet. Victoria Beckham dokumentumfilmje - amely bepillantást nyújt karrierjébe és magánéletébe - hamarosan elérhető lesz, ezzel szemben Meghan főzőműsorának premierje még várat magára.

Meghan Markle és Victoria Beckham már nincsenek jóban.

Forrás: Getty Images

Ingrid Seward királyi szakértő szerint Meghan számára frusztráló, hogy riválisa előbb jelenik meg a streaming platformon.

„Meghan valószínűleg dühös, mert szeret irányítani, és bosszantja, hogy Victoria megelőzte őt. Ugyanakkor elég jó színésznő ahhoz, hogy ezt ne mutassa ki” – nyilatkozta Seward.

Meghan Markle-nek sürgősen szüksége lenne egy sikeres projektre

Meghan és Harry 2020-ban kötött 80 millió fontos szerződést a Netflixszel, amely többek között dokumentumfilmek és sorozatok gyártását is magában foglalja. Az első ilyen projektjük, a Harry & Meghan című dokusorozat betekintést nyújtott a pár életébe, most pedig Meghan egy főzőműsoron dolgozik, amely a modern háziasszonyi lét apró örömeit mutatja be. A sorozat pontos indulásáról nem sokat tudni, ez pedig nem segít a hercegné megítélésén.

„Úgy érzem, Meghannak sürgősen szüksége lenne egy pozitív, sikeres projektre, hogy helyreállítsa a megítélését” – véli Seward.

Victoria Beckham dokumentumfilmje, amely bemutatja divatbirodalmának létrejöttét és betekintés enged a Beckham család életébe, már most nagy érdeklődést váltott ki. Viktoria sikerei, amelyet a kemény munkával és eltökéltséggel ért el, erős kontrasztot mutatnak Meghan Markle történetével. Seward szerint a közönség szívesebben azonosul Beckhamék sztorijával.

A két híresség közötti viszály nem újkeletű. Harry és Meghan állítólag azzal vádolták Beckhaméket, hogy bizalmas információkat szivárogtattak ki róluk, ami miatt megszakadt a barátságuk. A viszony tovább romlott, amikor Beckhamék Vilmos herceget és Katalint hívták meg fiuk, Brooklyn esküvőjére Harry és Meghan helyett. Seward szerint nem valószínű, hogy valaha is kibékülnek.