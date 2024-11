Áprilisban a magyar közönség nagy lelkesedéssel fogadta a Piaf! The Show előadásait, és most ismét egy különleges francia zenei élmény vár ránk. December 5-én az Erkel Színházban mutatják be a Paris! The Show-t, amely Franciaország legnagyobb sanzonjait idézi meg Nathalie Lermitte főszereplésével. Az Edith Piaf életművét ismerők és kedvelők számára egy felejthetetlen, nosztalgikus élmányt ígér az est.

A Piaf! The Show után érkezik a Paris! The Show

Ötven országban bemutatott, több mint 1 milliós közönséget vonzó, mintegy 400 előadás után idén áprilisban Budapesten is színpadra került az Edith Piaf életműve előtt tisztelgő Piaf! The Show. A három előadás itthon is telt házas volt, a sanzonok szerelmesei azonban már készülhetnek, mert még idén, december 5-én az Erkel Színházba érkezik a Paris! The Show, ezúttal már Charles Aznavour, Gilbert Becaud, Yves Montand, természetesen Edith Piaf és további feledhetetlen francia előadók dalaival. Jövőre pedig visszatér Budapestre a világ legkiválóbb Edith Piaf imitátora, Nathalie Lermitte, ezúttal már szimfónikus kísérettel.

A 20. századi francia zenei örökséget emeli újra méltó helyére a Piaf! The Show előadás, mely a világ elsőszámú Edith Piaf imitátora, Nathalie Lermitte előadásában bejárta már a fél világot, és nemrég a hazai közönséget is meghódította.

„A nemzetközi közvélemény szemében Franciaország maga Párizs, Párizs a Montmartre, a Montmartre pedig Edith Piaf” – állítja Gil Marsalla zenész és producer, a Piaf! The Show megálmodója, aki a nagy siker okán még egy nagyobbat álmodott. „Amikor turisták Párizsba jönnek, elmennek a Moulin Rouge-ba vagy a Lidóba, de nem találkoznak sehol zenés műsorokkal, nagy francia dalokkal. Azért hívtam életre ezt a műsort, hogy Franciaországot és Párizst elvigye hozzájuk” – meséli Marsalla, aki a legendás énekesnő dalain túl olyan előadók életműveiből is válogat, mint Charles Aznavour, Gilbert Becaud, Yves Montand, Maurice Chevalier, Josephine Baker, Jacques Brel vagy Charles Trenet. Hamarosan tehát érkezik Magyarországra is a Paris! The Show, jövőre pedig újra visszatér Edith Piaf, azaz az ő dalainak legjobb előadója, Nathalie Lermitte, aki immár szimfonikus kísérettel énekli az örökbecsű sanzonokat, mint a Non, je ne regrette rien, a Milord vagy a Padam… padam.

