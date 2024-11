Tom Selleck utolsó kétségbeesett lépése: munkáért könyörög barátainak

Tom Selleck kétségbeesetten küzd azért, hogy életben tartsa karrierjét. A Magnum egykori sztárja nem akarja, hogy az idő múlása az útjába álljon, de a Blue Bloods sorozatának váratlan lezárása arra kényszerítette, hogy új lehetőségek után nézzen. Egyes források szerint Selleck most egykori barátait, Jennifer Anistont és Courteney Coxot próbálja bevonni a munkakeresésébe.

Tom Selleck a Blue Bloods című sorozatban

Forrás: CBS via Getty Images/Blue Bloods

Tom Selleck barátain keresztül próbál munkához jutni

„Kétségbeesetten keres munkát, mindenkitől szívességet kér, akitől csak lehet" – árulta el egy bennfentes. „Az emberek talán nem is sejtik, milyen szoros kapcsolatban áll a Jóbarátok szereplőivel azóta, hogy Courteney Cox karakterének, Monicának volt a szerelme a sorozatban. Ők nagyon szerették őt a show alatt. Most reméli, hogy Jennifer és Courteney segítenek neki." A források szerint Selleck úgy véli, Aniston akár a The Morning Show szereplőgárdájába is bejuttathatja őt, amit különösen szívesen venne. „Ezt nagyon szeretné!" – árulta el egy közeli ismerőse.

A 79 éves sztár bevallottan nehezen viseli a semmittevést. A 14 éven át tartó Blue Bloods forgatások utáni üresjárattól teljesen "kizökkent", és a források szerint „unatkozik és szomorú". „Selleck munkamániás, nem tud visszavonulni" – mondta egy másik bennfentes. „Végre nyilvánvalóvá vált, hogy a Blue Bloods nem folytatódik, ezért most aktívan próbál új munkát találni. Rengeteg hollywoodi barátja van, és most minden kapcsolatát megpróbálja mozgósítani."

Selleck egészsége azonban aggodalomra adhat okot. Források szerint testsúlya az elmúlt években drasztikusan megemelkedett. „Az, hogy nem dolgozik, nem tett jót az egészségének" – mondta egy közeli ismerős. „Túl sok időt tölt tétlenül. Remélhetőleg a régi barátai segítenek majd neki újra talpra állni!"