• Tyson vs Paul: Jake Paul november 15-én a korábbi kétszeres világbajnok Mike Tyson ellen küzd a ringben.

• A bunyósok a texasi AT&T Stadionban csapnak össze, a meccset a Netflix élőben közvetíti.

• Paul és Tyson partnerei is ott lesznek a ringben a régóta várt összecsapáson. De kik ők?

Tyson vs Paul: az egész világ ezt a meccset várja

Forrás: Getty Images

Amikor Jake Paul és Mike Tyson a hétvégén ringbe száll, lesz két ő is a stadionban, akinek a stresszintje magasabb lesz az átlagnál. Bár az egykori youtuber Jake Paul és a legendás Tyson összecsapásának létjogosultságát a 31 év korkülönbség miatt sokan vitatják, az egész világ erre kíváncsi most. A mérkőzést eredetileg júliusra tervezték, de Tyson a kiújult fekélye miatt kénytelen volt visszalépni. Sikeres bokszolók azonban nem juthattak volna el eddig, ha nem állna mögöttük két elképesztően kemény nő. Paul menyasszonya, Jutta Leerdam és Tyson felesége, Lakiha Spicer is ott lesz az összecsapáson.

Tyson vs Paul: két erős nő a világ legfurcsább bokszmeccse mögött

Jutta Leerdam és Lakiha Spicer nem is különbözhetnének jobban egymástól. Míg Jake Paul barátnője a nyilvánosság előtt éli extravagáns életét, addig Tyson másik fele távol tartja magát a hírnévtől.

Jutta Leerdam 25 éves, és rendkívül sikeres sportoló. Világbajnoki címeket szerzett, és a 2022-es téli játékokon olimpiai ezüstérmes lett gyorskorcsolyában. A holland származású Leerdam jégpályán elért eredményei számos ajtót nyitottak meg előtte, és barátja nyomdokaiba lépve a közösségi média szenzációjává vált. A holland média rendszeresen a világ legdögösebb gyorskorcsolyázójaként hivatkozik rá, ennek köszönhetően pedig több mint négy és fél millió Instagram-követőre tett szert. Rendszeresen posztol magáról és Paulról is képeket, jeleneteket láthatunk fényűző életükből, de sokszor mutatja meg azt is, milyen keményen edz.

Jake Paul és barátnője, Jutta Leerdam

Forrás: Getty Images

Lakiha Spicer pedig egészen más életet él. A 47 éves vállalkozó, író és üzletasszony nincs jelen közösségi médiában, és csak ritkán mutatkozik a férjével. Ő Tyson harmadik felesége, kapcsolatuk rázósan indult. Spicernek már akkor meggyűlt a baja a törvénnyel, amikor megismerkedtek, és 2008-ban, hat hónapos terhesen börtönbe is került csalás és összeesküvés miatt. A Kikinek becézett Spicer nem szereti a nyilvánosságot, de a meccs miatt kivételt tesz, várhatóan ott lesz Texasban, hogy szurkoljon férjének, akit egyébként még sosem látott a ringben.