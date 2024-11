Victoria Beckhamet csúnyán kigúnyolta lánya, Harper: Még a vizet is odaégeti

Victoria Beckham, aki egykor a Spice Girls sztárja volt, mára a divatvilág egyik meghatározó alakja. De a kifogástalan megjelenéshez vezető út sok áldozattal jár, ahogy azt a 49 éves tervező a közelmúltban bevallotta. Már gyerekkora óta kerüli a húst, és ma is szigorú diétát tart – nem csak az alakja, hanem az egykori bőrproblémái miatt is. „A bőröm miatt kezdtem el odafigyelni arra, hogy mit eszem” – vallotta be, hozzátéve, hogy bizonyos gabonaféléket és liszteket is teljesen kizárt az étrendjéből.

Victoria Beckham lánya beszólása miatt nem főz

Forrás: Dave Benett/Getty Images

„Még a vizet is odaégetem" - Victoria Beckham egyáltalán nem főz

A főzés? Nos, Victoria szerint ez nem az ő asztala. Amikor a család Spanyolországban élt, David Beckham Real Madridba igazolása idején, megpróbált megtanulni főzni, de a próbálkozásai nem jártak sikerrel.

– viccelődött.

Bár a főzés nem az ő erőssége, étrendje iránti fegyelme példátlan. Victoria elismerte: „Ez az, ahogyan kinézek. A legtöbbet hozom ki magamból, keményen dolgozom érte. Nagyon fegyelmezett vagyok, legyen szó az étkezésemről, az edzésekről vagy a munkámról. Ez vagyok én.”

Victoria szigorú étrendje hosszú évek óta téma a médiában. David Beckham egy korábbi interjúban felfedte, hogy felesége 25 éve ugyanazt a menüt eszi: grillezett halat és párolt zöldségeket.

„Nagyon érzelmes vagyok, ha ételekről és borokról van szó. Amikor valami igazán finomat eszem, azt szeretném, ha más is megkóstolná” – mondta David. „Sajnos, én olyan valakivel élek, aki 25 éve ugyanazt eszi.”

Az egyetlen alkalom, amikor Victoria eltért a megszokott étrendjétől az akkor volt, amikor Harperrel volt terhes. „Ez egy varázslatos este volt. Nem emlékszem, mit ettünk, de azóta sem volt olyan” – mondta David Beckham arról, mennyire örült, hogy megoszthatta ételét feleségével.

Victoria később reagált férje megjegyzéseire, mondván, hogy David egy kicsit unalmasnak állította be az ízlését. „Azt akarta mondani, hogy nem ismer senkit, aki ennyire fegyelmezett lenne az étkezéseiben” – mondta, majd hozzátette, hogy étrendjében számos egészséges zsír – például hal, avokádó és dió – szerepel.