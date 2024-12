Akár egy pata – Angelina Jolie méregdrága „ronda” cipőben jelent meg

Angelina Jolie ezúttal a legendás operaénekesnő, Maria Callas bőrébe bújik, Pablo Larraín Maria című életrajzi filmében. A produkciót a Velencei Filmfesztiválon álló ovációval fogadták, és már sokan azt rebesgetik, hogy a világ legnagyszerűbb operaénekesének tartott Callas szerepe Jolie számára elhozhatja a második Oscar-díjat. A színésznőt leginkább elegáns, kifinomult és végtelenül nőies oldaláról ismertük, ám nemrég egy hatalmas telitalpú Celine papucsban kapták lencsevégre New Yorkban a szemfüles paparazzók. Neked hogy tetszik?

Angelina Joliet nemrég egy hatalmas telitalpú Celine papucsban kapták lencsevégre

Forrás: Northfoto

Angelina Jolie stílusa eddig megkérdőjelezhetetlen volt

Néha még a sztárok is mellényúlnak. A világ legszebb női között számon tartott színésznő a kora 2000-es évek talán egyik legkínosabb cipődivatját elevenített fel a napokban, a méltán elfeledett platformos cipőt. A fekete patához hasonlító „csúfsághoz” hasonló holdjárót utoljára a kilencvenes években láttunk. A hideg New York-i időjárás ellenére Angie háromszor is emellett a stílusú lábbeli mellett tette le a voksát, amit egy letisztult fekete cicanadrággal és egyszerű szürke kardigánnal kombinált. Hétfőn egy fekete bársony, telitalpú papucsban lépett ki a hideg New York-i utcákra (1100 dollár). Szintén aznap Jolie lecserélte ezt a darabot, az időjárásnak valamivel jobban megfelelő – szőrös - de hasonló stílusú sárga papucsra (1250 dollár). Kedden pedig a hatgyermekes anyuka ismét csavart egyet a megjelenésén, és visszatért a fekete bársony Celine lábbelihez, miközben meglátogatta Atelier Jolie boltját.

Néha még a sztárok is mellényúlnak

Forrás: Profimedia

A hollywoodi sztár eddigi összeállításait közelebbről szemügyre véve egy dolog rögtön egyértelművé válik: nem követi megrögzötten a trendeket.

Éppen ezért is lepődtünk meg ennyire a színésznő szettjén. Ki gondolta volna, hogy a 2000-es évek rég elfeledett trendjét épp Angeliana Jolie fogja visszahozni a divatba? Ezeknek a csodáknak a sarokmagassága ráadásul gyakran bőven 10 centi felett van, szóval már annak idején is igazi művészetnek számított magabiztosan és igazán elegánsan járni bennük. Nem tudjuk, te hogy vagy vele, de a színésznőt elnézve, nekünk valamiért nem fáj a szívünk, hogy a 2000-es évek végével ezek a stílusú darabok örökre feledésbe merültek.

Tudtad? A XX. században először az 1930-as években, az Egyesült Államokban kezdték hordani a magasított talpú lábbeliket, de igazi népszerűségre csak az ’60-as, ’70-es években tett szert a platform, melynek talprésze ekkor már leggyakrabban fából, parafából, műanyagból és gumiból készült. A ’90-es években Viviene Westwood, brit divattervező hozta ismét divatba a platformot.

Ezek a cipők olyan magas talppal készültek, hogy már balesetveszélyesek voltak, Naomi Campbell is elesett benne annak idején a kifutón. A Spice Girls nevű brit lányzenekar tagjai ennek ellenére előszeretettel viselték ezeket a modelleket. Te felvennéd?

