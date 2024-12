Negyven éve énekeljük ha kell, ha nem, hogy Last Christmas...

Kevés karácsonyi dal mondhatja el magáról, hogy szinte az egész világon ismertté vált, és évtizedeken keresztül képes megőrizni a népszerűségét. A Wham! legendás Last Christmas című száma pontosan ilyen. 1984 decemberében debütált, és azóta is megkerülhetetlen része az ünnepi időszaknak.

Last Christmas- Wham!

Negyven éve jelent meg a Last Christmas – A dal, amely meghódította a világot

Egy spontán karácsonyi klasszikus

A Last Christmas története 1984-ben kezdődött, amikor George Michael, a Wham! együttes énekese és dalszerzője egy nyári délután alkotta meg a dalt. A legenda szerint George Michael családi látogatása alatt hirtelen ihletet kapott, és a szobájában zongorázva kezdte el írni a melódiát. A karácsonyi hangulatot és a melankolikus szöveget egyetlen délután alatt állította össze.

Negyven éve dúdoljuk

A Last Christmas hivatalosan 1984. december 3-án jelent meg, és azonnal hatalmas siker lett az Egyesült Királyságban. Annak ellenére, hogy soha nem érte el a brit slágerlisták első helyét – az év karácsonyi slágerét ugyanis a Band Aid Do They Know It’s Christmas? című jótékonysági száma szorította le –, a Last Christmast a második helyezése sem akadályozta meg abban, hogy a következő évek egyik legmeghatározóbb ünnepi dalává váljon.

Mitől különleges a Last Christmas?

Igazából attól, hogy nem különleges. A dal letisztult pophangzása és fülbemászó refrénje könnyen megjegyezhetővé teszi, tökéletesen alkalmas az egyet jobbra, egyet balra táncikáláshoz, de valahogy mégis fülbemászó a dallam és a szöveg egyaránt. A melódia elegáns egyensúlyt teremt az ünnepi hangulat és a romantikus melankólia között. Minden adott tehát a sikerhez, ráadásul az elmúlt negyven évben az egyszerű dalocska legendává vált, és ez nem véletlen.

A Last Christmas ugyanis nem csak a karácsonyról szól – sokkal inkább egy elvesztett szerelemről. Ez az érzelmi kettősség az, ami sokakat megszólít, függetlenül attól, hogy milyen környezetben hallják a dalt.

A sikerhez a videoklip is nagyban hozzájárult. A történet egy baráti társaság karácsonyi összejövetelén játszódik, havas hegyek között, ahol a főszereplő, George Michael a szerelmével találkozik. A klip a ’80-as évek divatjának és hangulatának esszenciája.