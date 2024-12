Legyen békés a karácsony: simítsuk el a konfliktusokat 5 lépésben

A konfliktus: az anyós

Jobb esetben a párunknak egyértelmű kell, hogy legyen – ha ugyanazt a mozit nézzük – hogy valamilyen megoldatlan konfliktus van az anyukája és közöttünk. Az nagyon zavaró, bántó lehet, ha a kedvesünk nem akarja észrevenni, hogy itt egy feszült helyzet van. Joggal érezhetjük, hogy magunkra hagy a problémával, nem avatkozik be.

Ez sok esetben azonban a párunk és az anyukája közötti kapcsolatról szól.

A társunk valószínűleg fél attól, hogy ha kiáll mellettünk, akkor az édesanyja haragra gerjed, esetleg beveti az érzelmi zsarolást is. Ha ilyen helyzet áll elő, be kell vonnunk a párunkat is. Nem őt kell harcba küldenünk, hanem hármasban kell kidolgoznunk a megoldást, és az ahhoz vezető utat.

Az ünnepi asztal nem harctér!

A megoldatlan kapcsolati konfliktusokat soha nem az ünnepi asztalnál kell rendezni. Lehet, hogy elsőre úgy tűnhet, hogy ez egy elkerülés, esetleg megalkuvás, de valójában csak tudnunk kell késleltetni. Nem szabad hagynunk, hogy magával ragadjanak az indulataink, és a karácsonyi ebéden vagy vacsorán törjön ki belőlünk a düh. Ha mégis megtesszük, az tovább ront az egészen.