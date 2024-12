Mennyire utálja Victoria Beckham, hogy a menye lopkodja a ruháit?

Victoria Beckham, az egykori Spice Girl, ma már nemcsak popsztárként, hanem neves divattervezőként is ismert. Gardróbja tele van ikonikus darabokkal, amelyeket bárki szívesen birtokolna – és úgy tűnik, családtagjai is előszeretettel csennek el onnan egy-egy darabot. A 13 éves lánya, Harper Beckham, és a legidősebb fia, Brooklyn Beckham felesége, Nicola Peltz, is rendszeresen válogat Victoria gyűjteményéből. A kérdés csak az: hogyan érzi magát a divatmágnás, amikor mások hordják a ruháit?

Vajon féltékeny a ruháira Victoria Beckham?

Ez Victoria Beckham véleménye arról, hogy ruháit elcsenik a fiatalabb családtagok

Victoria Beckham egy őszinte interjúban mesélt Anna Wintournak, a Vogue főszerkesztőjének arról, mit gondol a kölcsönadásról. „Nem vagyok túl kényes arra, hogy mások viselik a ruháimat” – kezdte a divattervező. Majd nevetve hozzátette: „Kivéve, ha Hermès táskákról van szó. Amikor Harper megpillantja őket, mindig mondom neki: Még nincs itt az ideje.”

A 50 éves stílusikon azt is kifejtette, hogy menye, Nicola Peltz, vagy fia, Cruz barátnője, Jackie Apostel, szintén szívesen válogat a ruhatárából: „Imádom a ruháimat, és nagyon vigyázok rájuk, de úgy gondolom, hogy a ruhákat élvezni is kell. Ha Harper, vagy a fiúk barátnői kölcsönöznek tőlem, az számomra bók. Hiszen sokkal fiatalabbak nálam, és ez egyfajta elismerés.”