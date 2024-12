Édes fotón Nicole Kidman, és kisebbik lánya, Faith — ritkán jelenik meg együtt

Nem minden sztár szereti mutogatni a gyerekeit. Nicole Kidman lánya, a 13 éves Faith is ritkán jelenik meg az anyukájával, ám szerdán egy Beverly Hills-i gálán ő is ott volt, és közös fotót is készítettek híres anyukájával.

Nicole Kidmannak és Keith Urbannak két lánya van, Faith-et és Sunday Rose. A színésznő, bár büszke rájuk, nem jellemző, hogy úton-útfélen mutogatná őket, a gyerekekre bízza a döntést. Úgy tűnik, Faith szerda este szeretett volna anyukájával tartani a The Hollywood Reporter éves Women In Entertainment gálájára, így Nicole Kidman ezúttal magával vitte őt, és ha már ott voltak, hagyták, hogy közös fotókat készítsenek róluk. Nicole Kidman és Faith fotójáról árad a szeretet

Forrás: The Hollywood Reporter via Getty/The Hollywood Reporter Women In Entertainment 2024 - Inside Nicole Kidman és Faith fotójáról árad az egymás iránti szeretet Több képet is készítettek anyáról és lányáról, a fotók mindegyike visszaadja azt a szeretetet, amit Nicole és Faith egymás iránt érez, és amiről a sztár már rengeteget mesélt nemcsak Faith, hanem Sunday Rose és első házasságából származó, Tom Cruise-zal közös gyerekei, a 31 éves Bella és a 29 éves Connor kapcsán is. A 16 éves Sunday Rose októberben debütált modellként a a párizsi divathéten, a 2025-ös tavaszi/nyári Miu Miu show-n sétált végig a kifutón. A show után a tinisztár Vogue-nak adott interjúja vírusként terjedt el, mivel a nézők meglepődtek az akcentusán, amely enyhén déli és ausztrál beütést mutatott. Keith Urban a kérdésre, mit gondol lánya akcentusáról, csak annyit mondott mosolyogva: „A mi lányunk”. Nicole Kidman lánya modellkedésével kapcsolatban azt nyilatkozta, igyekszik teret adni a gyerekeinek, nem uralkodni felettük, hanem megadni nekik annak a lehetőségét, hogy kipróbálják magukat abban, amiben szeretnék.