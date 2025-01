Már tudni, hogy a Broadway ikonikus alakja, Patti LuPone csatlakozik Sex and the City spin-off sorozata, az And Just Like That harmadik évadához. A hírt a produkció az Entertainment Weeklynek pénteken erősítette meg, bár LuPone szerepének részleteit egyelőre nem árulták el. Ugyanekkor kiderült, lesz olyan karaker, aki nem tér visza a sorozatba. Az évad producere, Michael Patrick King ígérete szerint a nézők rengeteg meglepetésre számíthatnak.

Az And Just Like That 3. sok meglepetést ígér

Forrás: Getty Images

Új szereplők jönnek, mások mennek az And Just Like That 3. évadában

A sorozat következő évadában nemcsak LuPone csatlakozik a csapathoz, hanem más új szereplők is feltűnnek, köztük Mehcad Brooks, Logan Marshall Green és Rosie O'Donnell. LuPone neve egyet jelent a Broadway fénykorával. Karrierje során olyan ikonikus szerepekben tűnt fel, mint Eva Perón az Evitában, Rose az Gypsyben, vagy a legutóbb Joanne a Companyban, amelyért 2022-ben Tony-díjat is nyert. Az utóbbi években LuPone a televízióban is egyre gyakrabban látható volt, például az American Horror Storyban és a Penny Dreadfulban. Az And Just Like Thatben való szereplése azonban egy újabb izgalmas mérföldkő lehet számára.

Patti LuPone izgalmas színfoltja lehet a sorozatnak

Forrás: Northfoto

Ezzel párhuzamosan néhány korábbi karakter búcsút int a sorozatnak, például Sara Ramirez, aki Miranda ellentmondásos partnerét, Che Diazt alakította.

A Che Diazt alakító Sara Ramirez nem tér vissza a 3. évadra

Forrás: Getty Images

Carrie, Miranda és Charlotte is megújulnak

King arról beszélt, hogy a harmadik évadban a már ismert karakterek is új oldalukról és új szituációkban is bemutatkoznak, „Az életük most tele van új kezdetekkel, és ezek az új helyzetek lehetőséget adnak, hogy tovább mélyítsük a történeteiket” – nyilatkozta a producer.